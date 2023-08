Spannende Einsatzübungen zählen beim großen Feuerwehrfest in Sterkrade stets zum Programm (Archivfoto).

Feuerwehr Großes Feuerwehrfest in Sterkrade startet am Sonntag

Oberhausen. Das beliebte Fest der Freiwilligen Feuerwehr Sterkrade lockt am Sonntag, 27. August, das Publikum. Ab 11 Uhr gibt es viele Mitmachangebote.

Die Freiwillige Feuerwehr Sterkrade lädt nach coronabedingter Pause wieder zum beliebten Feuerwehrfest ein. Die stets gut besuchte Veranstaltung geht am Sonntag, 27. August, an der Feuerwache 2 in Sterkrade über die Bühne.

Auch in diesem Jahr erwartet das Publikum wieder ein abwechslungsreiches Programm auf dem gesamten Gelände der Feuerwache an der Dorstener Straße. Neben der Feuerwehr präsentieren sich etliche Oberhausener Vereine und Institutionen der Öffentlichkeit.

Mitmachen ist angesagt: Spritzenhaus, Hüpfburg und vieles mehr

Das Team der Freiwilligen Feuerwehr Sterkrade freut sich samt Maskottchen auf das große Feuerwehrfest an der Dorstener Straße am Samstag, 27. August. Foto: Freiwillige Feuerwehr / PM

An vielen Ständen ist aktives Mitmachen angesagt. Für die Kinder ist mit Spritzenhaus, Hüpfburg, Fotobox, Kinderschminken und zahlreichen weiteren Angeboten ebenfalls bestens gesorgt. Auf dem Übungsplatz wird das Einsatzgeschehen der Feuerwehr spannend simuliert. Als neuer Programmpunkt treten in dieem Jahr die Höhenretter der Berufsfeuerwehr Oberhausen auf, demonstrieren ihr einsatztechnisches Können und beantworten Fragen der Zuschauerinnen und Zuschauer.

Die Freiwillige Feuerwehr sorgt zusammen mit dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) für die Verpflegung der Gäste: Gegrilltes und Erbsensuppe zählen dazu. Selbst gebackener Kuchen der Feuerwehr-Angehörigen ist ebenfalls im Angebot; und natürlich kalte Getränke.

Los geht es um 11 Uhr mit der Eröffnung auf der Bühne, wobei das Musikcorps Blau-Weiß Sterkrade für festliche Klänge sorgt. Das Ende der Veranstaltung ist für 17 Uhr geplant. Auch in diesem Jahr wird empfohlen, das Parkhaus Gutehoffnungshütte am Eugen-Zur-Nieden-Ring zu nutzen, das ganztägig geöffnet ist.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen