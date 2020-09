Der Parkplatz am Hauptbahnhof ist am Samstag, 26. September, gesperrt.

Stadtverkehr Großer Parkplatz am Hauptbahnhof ist am Samstag gesperrt

Oberhausen. Die Neuanpflanzung von Bäumen wird vorbereitet: Bis November werden hier 32 Säulenhainbuchen, 16 Blauglockenbäume und 14 Traubenkirschen stehen.

Wer die Parkplätze an der Hansastraße, direkt am Hauptbahnhof, regelmäßig nutzt, sollte dies beachten: Am Samstag, 26. September, werden die dortigen alten Baumstandorte für die geplanten Neupflanzungen vorbereitet. Dafür müssen beide Parkplätze vollständig gesperrt werden.

Die OGM stellt daher seit Montag, 21. September, Parkverbotsschilder (absolutes Halteverbot) am großen sowie am nördlich gelegenen kleinen P+R-Parkplatz auf. Um einen reibungslosen Ablauf der Arbeiten zu gewährleisten, bittet die Stadtverwaltung die Nutzer um Verständnis und somit um Beachtung des Parkverbots.

Vorsorglich weist die Stadtverwaltung zudem darauf hin, dass widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge kostenpflichtig entfernt werden, um die notwendigen Arbeiten nicht zu behindern und Schäden zu vermeiden.

Um jedes Risiko für Autofahrer und Passanten zu vermeiden, waren im Frühjahr 2019 die Rosskastanien auf dem P+R-Parkplatz an der Hansastraße gefällt worden. Die Bäume waren mit dem Pseudomonas-Bakterium befallen und daher nicht mehr standsicher. Jetzt werden die noch im Boden befindlichen Wurzelstubben ausgefräst und das dann entstandene Pflanzloch mit neuem Boden befüllt. Als Ersatz für die gefällten Rosskastanien werden 32 Säulenhainbuchen, 16 Blauglockenbäume sowie 14 Traubenkirschen gepflanzt. Die Pflanzung der Jungbäume soll bis Ende November 2020 durchgeführt werden. Auch für diese Pflanzmaßnahmen müssen dann die beiden Parkplätze gesperrt werden. Über den genauen Zeitpunkt wird die Stadtverwaltung dann rechtzeitig informieren.