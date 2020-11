Große Malaktion zu „Peter Pan“ am Theater Oberhausen

Oberhausen. Das Familienstück darf noch nicht gen Nimmerland abheben, aber Kinderbilder von Captain Hook oder Tinkerbell sollen eine Ausstellung schmücken.

Bis die Theater wieder öffnen dürfen und das Oberhausener Theater das geplante Familienstück „Peter Pan“ zeigen kann, möchte es zu einer großen Malaktion für Kinder aufrufen.

Kennt Ihr Peter Pan und das Nimmerland, in dem alles wahr wird, weil es erfunden ist? Bis zur Premiere startet das Theater eine Malaktion, denn malen kann man gut zu Hause. Die Schauspielerin Nina Karimy hat die ersten Kapitel von „Peter Pan“ gelesen und Geschichten kann man sich auch prima im Kinderzimmer anhören. Die Hördatei gibt’s online unter theater-oberhausen.de .

Später gedruckt auf Postkarten und Plakaten

Das Theater ermuntert also sein junges Publikum: „Zeichnet, malt oder bastelt etwas zu Peter Pan und den verlorenen Kindern, zu Captain Hook, Tinkerbell oder Wendy, zum tickenden Krokodil, zum Nimmerland, zum Fliegen oder zu allem zusammen. Alles ist möglich! Male bitte auf Papier der Größe A4 oder A3, also ein Format wie ein Schulheft oder Zeichenblock und vergiss nicht, Deinen Vornamen und Dein Alter vorne auf Dein Werk zu schreiben. Natürlich brauchen wir auch Deine vollständige Anschrift und Mail-Adresse, die kannst Du oder ein Erwachsener auf der Rückseite aufschreiben.“

Denn das Theater will alle informieren, wann „Peter Pan“ endlich auf der Bühne des Großen Hauses ins Nimmerland fliegt – und wann die Bild dazu im Foyer zu sehen sind. Denn alle eingereichten Werke sollen eine große Ausstellung zur Premiere von „Peter Pan“ bestücken und die schönsten auch auf Postkarten und Plakate gedruckt werden.

Einsendeschluss ist der 15. Dezember 2020. Die jungen Künstler können ihre Werke an der Theaterpforte abgeben oder per Post schicken an Theater Oberhausen, Presseabteilung, Will-Quadflieg-Platz 1 in 45046 Oberhausen.