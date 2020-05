Bahn frei: Zur Freude der Familien weihte die Stadt Oberhausen jetzt den Spielplatz am Rechenacker ein.

Für Familien Große Freude: Stadt eröffnet Spielplatz am Rechenacker

Oberhausen. Hier ist Toben und Rennen erwünscht: Nach zweijähriger Bauphase konnte die Stadt Oberhausen jetzt den neuen Spielplatz am Rechenacker eröffnen.

Die Stadt Oberhausen eröffnete jetzt den Spielplatz im Neubaugebiet auf dem ehemaligen Trainingsgelände des SC Rot-Weiß-Oberhausen am Rechenacker. Nach zwei Jahren Planungs- und Bauphase war die Freude bei den Kindern und Eltern natürlich groß.

Eltern, Kinder, Spielplatzpaten und interessierte Anwohnerinnen und Anwohner sowie Institutionen aus dem Umfeld waren im Vorfeld aufgefordert, sich aktiv an der Konzeption des neuen Spielplatzes zu beteiligen. An dem Beteiligungsprojekt des Kinderbüros nahmen an drei Tagen insgesamt 108 Erwachsene und 95 Kinder teil. Die Wunschliste der Teilnehmenden umfasste ein großes Klettergerät mit Rutsche, eine Partnerschaukel, ein Spielhaus, eine Sandbaustelle, ein Wippgerät zum Balancieren, einen Drehteller mit Meeresrauschen sowie eine Tischtennisplatte.

Wunschliste von Eltern und Kindern komplett berücksichtigt

„Diese Wunschliste konnte vollständig umgesetzt werden“, freut sich Stadtsprecher Martin Berger. Neben der neu geschaffenen Spielfläche sei außerdem die Pflanzung von zwei Hainbuchen durch den Bereich Umwelt veranlasst worden. Diese Bäume sollen zukünftig Schatten spenden und das Kleinklima positiv beeinflussen.

Die Mitarbeiter des Kinderbüros freuen sich, dass Kinder auf Spielplätzen jetzt endlich auch wieder klettern, rennen und toben können, mahnen aber gleichzeitig an, dass die Corona-Regeln auch für die Spielplatznutzung beachtet werden müssen.