Großbaustelle Buschhausener Straße: So geht’s 2021 weiter

Autofahrer in Oberhausen brauchen derzeit mal wieder sehr viel Geduld. Etliche Baustellen im gesamten Stadtgebiet sorgen für Umleitungen, Staus und strapazierte Nerven – bei Verkehrsteilnehmern, aber betroffen sind auch Anwohner. Vor allem die Großbaustelle an der Buschhausener Straße, der so wichtigen Verbindungsstraße, hat Auswirkungen auf den Verkehrsfluss in der Stadt. Und das wird auch noch eine ganze Weile andauern.

Statt von Oktober 2021 spricht der zuständige Landesbetrieb Straßen NRW mittlerweile etwas vorsichtiger vom „Jahresende 2021“. Bis dahin sollen die Sanierungsarbeiten abgeschlossen sein. Wie berichtet investiert das Land rund 7,3 Millionen Euro, um einen etwa 2,5 Kilometer langen Abschnitt der Buschhausener Straße auszubauen. Die Fahrbahndecke wird erneuert, es entstehen neue Rad- und Gehwege, sämtliche Querungen werden barrierefrei aus, die Entwässerungssysteme, Markierungen und Ampelanlagen werden erneuert.

Neue Sperrung ab Samstag, 28. November

Im Oktober 2019 haben die Arbeiten begonnen – jeweils in Teilabschnitten. Am Samstag, 28. November, wird ein Abschnitt teilweise wieder für den Verkehr freigegeben: zwischen der A 42-Anschlussstelle Oberhausen-Buschhausen und der Katharinenstraße/Zum Eisenhammer stehen dann wieder zwei Fahrstreifen pro Fahrtrichtung zur Verfügung. Seit dem Frühjahr wurden dort die Fahrbahn inklusive des Geh- und Radweges erneuert und Schäden an Brückenbauwerken beseitigt.

Ab Samstag steht dann aber gleich die nächste Sperrung an, und zwar im Bereich zwischen den Kreuzungen Katharinenstraße/Zum Eisenhammer und Duisburger Straße. Im Bereich der dortigen Eisenbahnbrücke wird die Fahrbahn weiter saniert. Zudem verlegen Arbeiter dort eine neue Wasserleitung. Diese Sperrung dauert voraussichtlich bis Ende März 2021.

Anwohner können bis dahin auf der Buschhausener Straße bis zur Baustellenabsperrung fahren, Fußgänger können den Abschnitt während der gesamten Dauer der Sperrung nutzen. Eine Umleitung für den Verkehr führt über die Duisburger Straße, die Wilms- und die Katharinenstraße. Auch die Stoag-Busse der Linie 976 werden in beiden Fahrtrichtungen über diese Strecke umgeleitet. Die Haltestelle „Zum Eisenhammer“ in Fahrtrichtung Hauptbahnhof wird in die Katharinenstraße verlegt. Da auf dem Umleitungsweg mit hohem Verkaufsaufkommen zu rechnen ist, kann es zu Unregelmäßigkeiten beim Fahrplan der Linie 976 kommen – darauf weist die Stoag vorsorglich schon einmal hin.

Neue Ampelanlagen werden installiert

Voraussichtlich ab Ende Januar 2021 erneuert Straßen NRW die Buschhausener Straße zudem zwischen der Kreuzung Lindnerstraße und der A 42-Anschlussstelle Oberhausen-Buschhausen. Dann wird in diesem Abschnitt für mehrere Monate nur ein Fahrstreifen pro Fahrtrichtung zur Verfügung stehen. Im Anschluss an diese Arbeiten sollen die Auf- und Abfahrten der Anschlussstelle sowie einzelne Kreuzungsbereiche fertiggestellt werden. Auch die endgültigen Ampelanlagen werden dann installiert.

Die Sanierung der Buschhausener Straße zwischen der Bachstraße und der Duisburger Straße dauert voraussichtlich bis Ende 2021.