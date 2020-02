Groovende Volkslieder amüsieren im Oberhausener Gdanska

Wie wußte Horaz: „Ira furor brevis“ – Der Zorn ist eine kurze Raserei. Allerdings kannte der große Dichter nicht die famose Jazz-Combo „Furopolis“, die jetzt im Gdanska das Jazzkarussell auf hochfliegende Touren brachte. Und zwar mit aberwitzigem Humor, dessen erste Kostprobe sich schon bei der Übersetzung des Bandnamens zeigte.

„Datt heißt , die zornige Stadt‘, wir sind aber vom Dorf“, so ihr mit strahlender Attacke blasender Trompeter Markus Türk in feiner Anspielung auf die heimische Großformation „The Dorf“. Deren Mastermind Jan Klare brachte an diesem berauschenden Abend dem guten alten deutschen Volkslied mit delikater Intonation die Flötentöne bei. Satt geerdet von Nils Imhorst mit stoischer Miene am knackigen E-Bass zu beinhart polyrhythmischem Getrommel von Tobi Lessnow, verwandelte sich zunächst das ursprünglich schwedische Wanderlied „Im Frühtau zu Berge“ in einen mächtig abgehenden Reggae.

„Fuchs Du hast den Groove gestohlen“

Dann befand man zu irrsinnigen Synthi-Sounds, die Manfred Heinen in faszinierender Farbpracht aus seinem knallroten Nord-Keyboard haute: „Fuchs Du hast den Groove gestohlen“. Bei derart amüsantem Hühner-Gemetzel auf klingendem Spielzeug musste man schon befürchten, dass gleich die Tierschützer angerannt kämen. Platz hätten sie noch gefunden, denn gerade mal zwei Dutzend Zuhörer wollten das ungemein unterhaltsame, dabei musikalisch anspruchsvoll inszenierte Spektakel miterleben.

Von wegen „kurze Raserei“: Mit Verve groovten die fünf „Furopolis“-Mannen durch die Hitparade der Wanderklampfen-Literatur unserer Vorfahren. Vom fröhlichen „Amsel drosselt Fink und Star“ über die klappernde Mühle am rauschenden Bach – „Klipp, klapp“ sangen manche im Saal lauthals mit – war’s ein Freudenfest kunstvoll derangierter Klassiker in kunterbunt neuem Gewand. Man staunte und schwelgte in Klanggewittern, denen Türk auch mal auf der Ventil-Posaune grollenden New-Orleans-Charme verpasste.

Wer verbirgt sich hinter dem „Johnny Spitz Trio“?

Was „der große Klare aus dem Norden“ auch am Altsax genüsslich konterte, um nach der Pause mit Kölschen Karnevalsliedern die prächtige Stimmung weiter anzuheizen. Da bekamen die treuen Jazzkarussell-Besucher bestätigt, was sie eh schon wußten: „Wir kommen alle, alle, alle in den Himmel, weil wir so brav sind, weil wir so brav sind.“ Fragt sich nun, ob beim nächsten Jazzkarussell am närrischen Donnerstag, 20. Februar, das geheimnisvolle „Johnny Spitz Trio“ diesen Auftritt und die Besucherzahlen toppen kann.