Dass in diesem Jahr stark für die Grippeschutzimpfung geworben wird, hat unverhoffte Konsequenzen: Obwohl eigentlich nur Impfstoffe für die Risikogruppen zur Verfügung stehen, wird der Grippeschutz auch von jungen und gesunden Oberhausenern eingefordert. „Es ist wie beim Toilettenpapier zum Anfang der Corona-Pandemie“, sagt Peter Kaup, Vorsitzender der Ärztekammer in Oberhausen und Allgemeinmediziner in Sterkrade. „Wenn das die verlangen, die es gar nicht benötigen, sorgen wir selbst für Knappheit.“

Die am Robert-Koch-Institut angesiedelte Ständige Impfkommission empfiehlt den Influenza-Schutz insbesondere für Menschen mit Vorerkrankungen und ab einem Alter von 60 Jahren. Auch Schwangeren, Bewohnern von Alten- und Pflegeheimen sowie medizinischem Personal wird die Impfung nahegelegt. „Wir sollten möglichst alle impfen, die diese Indikation haben – alle anderen nicht“, sagt Allgemeinmediziner Kaup. „Wir bekommen aber auch sehr viele Anfragen von Leuten, die nicht zur Risikogruppe gehören, da ist eine Menge Erklärungsbedarf“, sagt Kaup. Vereinfachte Appelle aus Politik, Berufsverbänden oder Verwaltung, die für eine hohe Impfquote werben, seien oft nicht zielführend. Hier werde derzeit „viel falsch kommuniziert“.

79-jährige Oberhausenerin bekommt keinen Impfstoff

Dr. Peter Kaup, Vorsitzender der Oberhausener Kreisstelle der Ärztekammer Nordrhein: „Wir haben in drei Wochen so viel geimpft, wie sonst in einer ganzen Saison.“ Foto: Julia Althoff/ WAZ FotoPool

In Kaups Sterkrader Gemeinschaftspraxis sind innerhalb von drei Wochen bereits rund 1000 Ampullen Impfstoff verbraucht worden, wie der Allgemeinmediziner erzählt. „Sonst haben wir in einer ganzen Saison bis Januar 1400 Impfungen.“ An diesem Wert sei sich bei der Bestellung für dieses Jahr auch orientiert worden, denn Bedarfe in den Praxen werden immer zum Jahresende abgefragt. In Deutschland wurden also schon Ende 2019 die Impfdosen für 2020 bestellt – zu einem Zeitpunkt, als die Auswirkungen von Corona noch nicht abzusehen waren. Wegen Corona ist der kleine Stich laut Experten doppelt sinnvoll, damit sich Grippewelle und Pandemie nicht überlagern.

Wozu die große Nachfrage führt, musste Leserin Gunhild Witjes erfahren. Von ihrer Arztpraxis wurde die 79-Jährige bereits vertröstet. „Der Impfstoff ist dort bereits ausgegangen“, erzählt sie. „Mein Arzt hofft, dass im November noch etwas nachkommt, aber aktuell ist nichts möglich.“ Witjes fragte beim Gesundheitsamt an, was sie alternativ tun könne. „Da wurde mir empfohlen, mich an die Apotheken zu wenden, aber da habe ich auch nichts bekommen.“

Apotheker will sich nicht am „Impfschutz-Wahnsinn“ beteiligen

Im Gegensatz zu gesetzlich versicherten Patienten, die den Impfstoff direkt in der Arztpraxis erhalten, müssen sich Privatpatienten den Impfstoff verschreiben lassen und einzelverpackt in der Apotheke besorgen. Zu dem aktuellen Mangel kommt hinzu: Nicht jede Apotheke führt den Impfstoff. „An diesem Wahnsinn der Impfschutz-Bestellungen nehme ich nicht teil“, sagt etwa Ulf Brenne, der als Sprecher der Apotheken in Oberhausen zuletzt noch mitteilen ließ, dass sich „in diesem Jahr möglichst jeder gegen Grippe impfen lassen sollte“. Was Brenne mit dem „Wahnsinn“ meint: Während es in den vergangenen Jahren eher zu einer Überbestellung von Impfstoff kam, sei er nun vielerorts nicht mehr zu bekommen - in Praxen genauso wie in Apotheken.

Das könnte auch den Apotheken Probleme bereiten, die geplant hatten, die Grippe-Impfung zum ersten Mal selbst anzubieten. „An dem Mangel leiden natürlich auch die Apotheken, die in diesem Jahr erstmals selbst impfen wollen“, sagt Thomas Preis, Vorsitzender des Apothekerverbandes Nordrhein. Eigentlich sollten bis Ende Oktober sechs Oberhausener Apotheken, die sich an einem Pilotprojekt von AOK und Verband beteiligen, Grippeimpfungen durchführen. Von den insgesamt rund 130 Apotheken an Rhein und Ruhr, die mitmachen wollen, könnte aufgrund des derzeitigen Mangels am Ende aber vielleicht nur ein Drittel wie geplant impfen, schätzt Preis. „Wir versuchen gerade einen Überblick zu bekommen, wer wirklich impfen kann.“

Doch noch Impfstoff für alle, die nicht zur Risikogruppe gehören?

Der Apotheker geht allerdings davon aus, dass die Nachfrage noch nachlassen wird. „Die Impfwilligen wurden in diesem Jahr schon früh wach gerufen“, sagt Preis. Insgesamt stehen in Deutschland in diesem Jahr rund 26 Millionen Impfdosen zur Verfügung, wovon bislang schon etwa 20 Millionen in den Arztpraxen und Apotheken angekommen sind. Aber auch wenn im November noch weitere sechs Millionen folgen werden: Der Impfstoff reicht nicht für die 40 Millionen Deutschen, die zur Risikogruppe zählen. Erfahrungsgemäß, so Preis, ließe allerdings sich nur etwa jeder zweite dieser Gruppe auch wirklich impfen. „Deshalb kann am Ende sogar Impfstoff für diejenigen übrigbleiben, die nicht zur Risikogruppe gehören.“ Schließlich habe man in diesem Jahr insgesamt etwa 30 Prozent mehr Impfdosen als im Vorjahr zur Verfügung.