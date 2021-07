In Oberhausen wurde die symbolische Grenze von 200.000 Corona-Schutzimpfungen überschritten.

Impfkampagne Grenze überschritten: Über 200.000 Impfungen in Oberhausen

Oberhausen. In Oberhausen wurden insgesamt über 200.000 Corona-Impfungen verabreicht. Die Stadt appelliert an die Bürger, Impfangebote weiter zu nutzen.

Die symbolische Marke von 200.000 Corona-Schutzimpfungen ist in Oberhausen überschritten worden. Wie die Stadt mitteilt, wurden inzwischen 202.285 Menschen im Impfzentrum, durch mobile Impfteams oder niedergelassene Ärzte geimpft. 116.531 Menschen haben in Oberhausen ihre erste Impfung bekommen, weitere 85.754 sind bereits zweimal geimpft (Stand: Mittwoch, 7. Juli, 9 Uhr). [Lesen Sie auch:Zweitimpfung: Oberhausener Impfzentrum greift in Trickkiste]

Krisenstabsleiter: „Wichtig, dass wir Herdenimmunität in Oberhausen erreichen“

„Mit dem Überschreiten dieser Marke sind wir einen guten Schritt bei der Bekämpfung der Pandemie vorangekommen“, betont Beigeordneter Jürgen Schmidt, der derzeit den Krisenstab in Oberhausen leitet. Schmidt appelliert dringend an alle Oberhausenerinnen und Oberhausener, die Impfangebote auch weiterhin zu nutzen. „Es ist ganz wichtig, dass wir eine Herdenimmunität erreichen.“

+++ Sie wollen mehr aus Oberhausen erfahren? Lesen Sie hier mehr Artikel und Reportagen oder abonnieren Sie die WAZ Oberhausen auf Facebook! +++

Zugleich warnt Schmidt davor, angesichts der derzeit niedrigen 7-Tage-Inzidenz von 7,1 leichtsinnig zu werden: „Bitte befolgen Sie auch weiterhin die Coronaschutzvorschriften, ansonsten gefährden Sie sich und andere.“

Täglich wissen, was in Oberhausen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Oberhausen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen