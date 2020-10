In der Propstei St. Pankratius in Oberhausen-Osterfeld gibt es ab sofort einen besonderen Wegweiser: den Gottesdienst-Guide!

In jedem Gotteslob-Gesangsbuch finden die Kirchenbesucher nun diesen neuen kleinen Ratgeber als Einleger. Das handliche Heft gibt einen Überblick, wie eine katholische Messe gefeiert wird. Enthalten sind alle wichtigen Antworten und Gebete sowie kleinere Erklärungen zu den gängigen Riten.

Pastoralreferentin Sabrina Kuhlmann hat das Projekt federführend auf den Weg gebracht. „Ich erlebe immer wieder eine große Ratlosigkeit bei jenen Menschen, die nicht so oft Gottesdienste besuchen“, sagt sie. Verschiedene Gebete, Kreuzzeichen, Fragen, Antworten, Kollekte, Lieder, Stille – all das könne jene eher seltenen Gottesdienstbesucher überfordern, bei denen es nicht zu ihrer alltäglichen Routine gehöre. Sabrina Kuhlmann: „Natürlich möchten wir als Pastoralteam mit dem Gottesdienstguide niemanden belehren oder vor den Kopf stoßen, sondern vielmehr alle Menschen – auch und gerade diejenigen, die eher kirchenfern sind – in unseren Gottesdiensten willkommen heißen und ihnen ermöglichen, diese gut mitfeiern zu können.“

Für die Gastfreundschaft

Niemand solle sich in den Kirchen der Pfarrei St. Pankratius unwohl oder gar ausgegrenzt fühlen, weil er oder sie nicht wisse, was an bestimmten Stellen eines Gottesdienstes zu sagen oder zu tun sei, ergänzt die Pastoralreferentin. Der noch ziemlich druckfrische Guide sei somit ein weiterer Aspekt des großen Themas „Willkommenskultur“, mit dem St. Pankratius Osterfeld als Pfarrei versuche, der biblischen Tradition der Gastfreundschaft gerecht zu werden.

„In vielen alt- und neutestamentlichen Bibelstellen lesen wir immer wieder von diesem ganz besonderen Wert“, erläutert Sabrina Kuhlmann. „Davon leiten wir ab, dass wir als Christen offen, freundlich und zugewandt auf alle Menschen zugehen sollen.“ Diesen Wert würde die Pfarrei bereits an vielen Stellen leben.

Klare Sätze erläutern die Riten In klaren Sätzen erläutert der Gottesdienstguide den Ablauf und die Riten. Zum Beispiel heißt es gleich zu Beginn: „Nach einem Einzug, der durch das Läuten einer Glocke angekündigt wird, beginnt der Gottesdienst mit dem Kreuzzeichen.“ Oder, ein anderes Beispiel: „Im Kyrie begrüßt die Gemeinde Christus in ihrer Mitte und ruft ihn um sein Erbarmen an.“

So gebe es schon seit längerem – aber seit der Corona-Pandemie sehr verstärkt – die so genannten „Greeter“ in den Kirchen der Propstei St. Pankratius; diese „Greeter“ würden alle Gottesdienstbesucher zu Beginn begrüßen, aber auch ihre Fragen beantworten und neueste Informationen weitergeben. „Darüber hinaus macht sich unser Team Ehrenamt unter anderem darüber Gedanken, wie unsere Pfarrei Neuzugezogene angemessen willkommen heißen und ihnen eine Freude machen kann“, ergänzt Sabrina Kuhlmann. „Ich hoffe, dass der Gottesdienstguide das Wohlbefinden in unseren Gottesdiensten steigert, Menschen dazu motiviert, den Gottesdienst aufmerksam mit zu verfolgen und hilft, die Riten besser zu verstehen.“ Und vielleicht würden ja auch die „alten Gottesdiensthasen“ bei einem Blick in den neuen Guide etwas kennenlernen, das ihnen noch nicht bekannt bzw. bewusst gewesen sei.

