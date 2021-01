Gottesdienste bei Youtube: für Oberhausen keine Dauerlösung

Auch in der Kirche Herz Jesu am Altmarkt finden derzeit keine sonntäglichen Präsenz-Gottesdienste statt.

Oberhausen In den katholischen Pfarreien wird es bis mindestens Ende Januar wegen Corona keinen Präsenz-Gottesdienst geben. Das gefällt nicht jedem.

Noch bis mindestens Ende Januar müssen Gläubige in Oberhausen auf den Präsenz-Gottesdienst in der Kirche verzichten. So haben es die vier katholischen Pfarreien entschieden. Stadtdechant Peter Fabritz kündigt an, weiterhin auf das Internet auszuweichen: „Wir werden in den nächsten Wochen jeden Sonntag einen Gottesdienst über YouTube und Facebook anbieten.“

+++ Sie möchten keine aktuellen Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen WAZ-Newsletter +++

Aufgezeichnet werden die Messen jeweils abwechselnd in den vier Pfarrkirchen St. Clemens, St. Pankratius, St. Marien und Herz Jesu. Zusätzlich seien viele Kirchen für den Besuch von einzelnen Gläubigen geöffnet, erklärt Fabritz weiter.

Der Oberhausener Katholikenrat trägt diese Entscheidung mit. "Obwohl es uns sehr sehr schwer fällt, weiterhin auf die Feier der Eucharistie zu verzichten", sagt dessen Vorsitzender Thomas Gäng. Die Emtscheidung sei nicht nur schwerwiegend, sondern auch schmerzhaft.

Daher übt Gäng auch Kritik: "Die in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelten und umgesetzten Hygienekonzepte seien wirksam und würden eine sichere Feier der Gottesdienste ermöglichen", heißt es in einer schriftlichen Pressemitteilung. Er wolle auch nicht verhehlen, dass die Absage der Gottesdienste "keine Dauerlösung für uns in Oberhausen" sein könne.