Gothic-Rocker Ember Sea starten Indoor-Saison im Gdanska

Nostalgische Outfits zu klirrenden Klängen: Ember Sea rockt am 1. September im Gdanska.

Oberhausen. Nach einem Unplugged-Auftritt vor zwei Jahren spielt das Quintett aus Hannover am 1. September erneut für Gitarrissimo am Altmarkt.

Noch trumpft Oberhausen auf mit etlichen Open-Air-Events, doch Gitarrissimo zieht es am Freitag,1. September, um 20.15 Uhr wieder in den geliebten Bühnensaal des Gdanska am Altmarkt. Zu Gast ist zum zweiten Mal die Gothic-Gruppe „Ember Sea“ aus Hannover. Bei ihrem Auftritt vor zwei Jahren spielte das Quintett ein Unplugged-Konzert. Jetzt kommen die Rocker im gemäßigten Steampunk-Look aber „elektrisch daher“.

Ember Sea agieren als Wandler zwischen den Genres

Mit ihren gleich gewichteten Vorlieben für Metal und Gothic-Rock agieren Ember Sea als Wandler zwischen den Genres. Deren Bestes schmieden sie zu ihrem eigenen Stil aus rasiermesserscharfen Gitarrenriffs, treibender Rhythmik, sphärischen Synthies und über allem der facettenreiche Stimme ihrer Sängerin Eva. Sie singt Geschichten von suchenden Abenteurern, wilder Natur, Versuchung und Leidenschaft. Dem Erforschen und Experimentieren stets zugeneigt, hält die Band ihre Songs dennoch geradlinig und bodenständig.

Anders als die Hannoveraner macht sich ein anderes Nordlicht inzwischen bei Gitarrissimo unbeliebt: Denn das für den 22. September geplante Konzert mit Udo Lindenbergs altgedientem Saiten-Schredder Hannes Bauer und seinem „Orchester Gnadenlos“ muss erneut ausfallen. Information über das „Warum“ hat „Mr. Gitarrissimo“ Jürgen Reinke nicht erhalten.

Der Eintritt für Ember Sea kostet 18 Euro, Reservierungen unter info@obsaitensprung.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen