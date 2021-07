„Good News“ freuen sich schon auf Auftritt im September

Oberhausen. „Good News“ haben gute Nachrichten parat: Nach den langen Corona-Lockdowns geht es mit dem Konzertleben wieder aufwärts.

Ein Aufatmen geht derzeit auch durch die Reihen der Sängerinnen und Sänger des Gospelchors „Good News“: Nach langen Monaten des Verzichts gibt es Aussicht, in absehbarer Zeit wieder der Singbegeisterung Ausdruck zu geben.

„Die Geduld wurde lange Zeit arg strapaziert“, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Und so seien die ersten, noch eingeschränkten Chorproben erfreulich gut besucht gewesen. Schon die ersten Töne nach der Abstinenz hätten „eine hohe Emotionalität und Freude über das neu zum Leben erweckte reine und schöne Klangbild“ erkennen lassen. Es sei zu spüren gewesen, wie die Stimmen sich wechselseitig motiviert hätten.

Konzert an der Wörthstraße

Die engagierte Chorleiterin Ulrike Samse sieht sich bestärkt, in absehbarer Zeit ein Auftaktkonzert zu geben. So darf sich der Chor auf den ersten Auftrittstermin am Freitag, 3. September, um 16 Uhr im Innenhof des Seniorenheims „Vincenzhaus Oberhausen“ auf der Wörthstraße 61 freuen.

