Goldener Meisterbrief für Osterfelder Urgestein Theo Giepen

Oberhausen. Theo Giepen (73), Augenoptikermeister, Geschäftsmann und Osterfelder Urgestein, freut sich über den Goldenen Meisterbrief.

Theo Giepen ist seit vielen Jahrzehnten einer der verlässlichen Repräsentanten von Osterfeld. Das Fachgeschäft Optik Giepen liegt an der Gildenstraße, direkt am Wappenplatz. Jetzt hat der 73-Jährige eine ganz besondere Würdigung und Ehrung erfahren, coronabedingt allerdings in aller Stille: Theo Giepen hat als Augenoptikermeister den Goldenen Meisterbrief der Handwerkskammer zu Köln erhalten.

Die eindrucksvolle, frisch gerahmte Urkunde hat bereits einen Ehrenplatz im Geschäft bekommen, worüber sich das gesamte Team freut. Normalerweise hätte es einen großen Empfang gegeben, doch coronabedingt kam die Urkunde nun in aller Stille per Post.

Theo Giepen, der 1971 die Meisterprüfung ablegte, vier Jahre Vorsitzender der Werbegemeinschaft Osterfeld (Wego) war und Träger der städtischen Ehrennadel ist, hofft jetzt auf ein möglichst schnelles Ende des Lockdowns. Zwar hat das „systemrelevante“ Optik-Fachgeschäft weiterhin geöffnet (mit begrenzter Kundenanzahl im Geschäft und strikten Infektionsschutzregeln), doch erst nach dem Lockdown kann die Osterfelder City ja wieder das gewohnte Lebensgefühl ausstrahlen: dann wieder mit deutlich mehr Menschen und Einkäufern, die rund um die Gildenstraße unterwegs sind und mit einem spontanen Pläuschchen auf der Straße nach Osterfelder Art.

Optimistischer Zukunftsblick

Zugleich blickt Theo Giepen erfrischend optimistisch auf die weitere Stadtteilzukunft: „Das Multifunktionszentrum an der Gesamtschule wird bestimmt eine tolle Sache für Osterfeld“, sagt der ehemalige Bezirksmeister der Augenoptiker-Innung, der sich weiterhin über aktuelle Stadtteilentwicklungen auf dem Laufenden hält und sich deshalb besonders darüber freut, dass in jüngerer Zeit wichtige Ansiedlungen wie etwa der Drogeriemarkt Rossmann gelungen sind.

Seit 1978 an der Gildenstraße

Am 19. Januar 1978 gründeten Theo und Inge Giepen ihr Fachgeschäft an der Gildenstraße; im Jahr 2023 steht also das 45-Jahre-Jubiläum auf dem Programm. Die Lechner-Figur, die Theo Giepen anno 1998 als eine der ersten für die Osterfelder Innenstadt kaufte, steht noch immer vor der Tür. Sie weist jetzt nicht nur den Weg ins Geschäft, sondern auch zum Goldenen Meisterbrief 1971-2021.

