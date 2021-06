Goebenstraße: Bewohner wacht auf und vertreibt Einbrecher

Oberhausen. Auf besondere Weise ist ein Wohnungseinbruch an der Goebenstraße beendet worden: Der Täter öffnet die Schlafzimmertür und weckt so den Bewohner.

Als der Einbrecher die Schlafzimmertür öffnete, konnte der Bewohner den Mann vertreiben: So verlief ein Einbruch, zu dem es bereits Montagnacht, 21. Juni, gegen 23.30 Uhr an der Goebenstraße in Alt-Oberhausen gekommen ist.

Der Einbrecher konnte zuvor laut Polizei die defekte Hauseingangstür öffnen und so durch einfachen Druck auf diese Tür in das Mehrfamilienhauses gelangen. Über eine Zwischentür im Treppenhaus gelangte der Täter dann auf ein Flachdach und konnte von dort aus problemlos in eine Wohnung eindringen, deren Fensterflügel beide auf „Kipp“ standen.

Schränke und Schubladen durchsucht

In der Wohnung durchsuchte der Kriminelle laut Polizei Schränke und Schubladen. Beim Öffnen der Schlafzimmertür wachte dann der 32-jährige Bewohner auf und vertrieb den etwa 20- bis 30-jährigen Mann, der fast glatzköpfig ist und auffallend rot gekleidet war.

