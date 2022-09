„Go Music“ feiert zehn Jahre Fusion-Rock im Gdanska

Oberhausen. Die neueste der stetig wechselnden Besetzungen um Wunderbassist Martin Engelien glänzt am 4. Oktober mit der Rockröhre Sylvia González Bolívar.

Obwohl das Gitarrenfestival 2022 – das in den letzten beiden Jahren als „Oktoberfestival“ firmierte – leider ausfällt, bietet Gitarrissimo dennoch diverse hochrangige Konzerte. So heißt es am Dienstag, 4. Oktober, um 20.15 Uhr wieder „Go Music“ – und zwar als Jubiläumskonzert, denn Martin Engelien trat vor genau zehn Jahren zum ersten Mal bei Gitarrissimo im Gdanska auf.

Seitdem präsentierte sich die Reihe schon mehr als hundertmal auf der Kultbühne am Altmarkt. Zum zündenden Jubiläum gastiert mit Bram Engelen aus den Niederlanden ein Gitarrist, der sich in der Metal-Szene längst einen Namen gemacht hat. Für den Gesang sorgt Sylvia Gonzáles Bolivar, in bester Erinnerung aus dem Oberhausener „Tabaluga“-Ensemble. Martin Engelien am Bass und Charly T. an den Drums bilden die schlagkräftige Rhythmus-Gruppe.

Von der „Bienenkönigin“ zur Rockröhre

Sylvia González Bolívar, bekannt als „Bienenkönigin“ aus der „Tabaluga & Lilli“-Produktion des späteren Metronom-Theaters sowie als Chorsängerin von Phil Collins bis Marianne Rosenberg verleiht auch heftigeren Songs von Michael Jackson oder Billy Idol mit ihrer Rockröhre ihren ganz individuellen Charakter – absolut überzeugend.

Gitarrist Bram Engelen (nicht verwandt mit Impresario Martin Engelien) ist ein neues Gesicht in der „Go Music“-Familie. Der 24-jährige Niederländer greift zudem als Neuzugang bei der legendären belgischen Hardrock-Band „Ostrogoth“ in die Saiten, die jüngst ihr 40-jähriges Bestehen feierte.

Charly T., Urgestein der deutschen Drummer-Szene, trommelte schon an der Seite von Bassist Engelien beim allerersten „Go Music“-Konzert. Sein unverkennbares Spiel prägte Hits von Westernhagen und Gianna Nannini bis zu The Lords

Der Eintritt kostet 20 Euro, Reservierungen unter 0208 2054 504 oder per Mail an info@obsaitensprung.de

