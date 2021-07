Glocken der Christuskirche in Oberhausen erklingen wieder

Oberhausen. Diesen Klang haben viele vermisst: Die Glocken der Christuskirche nehmen nach langer, sanierungsbedingter Pause wieder ihren Dienst auf.

Pfarrerin Ilona Schmitz-Jeromin und ihr Team melden jetzt von der Nohlstraße weitere Baufortschritte: Wieder können Baugerüste an der evangelischen Christuskirche in Alt-Oberhausen entfernt werden.

Der 2. Bauabschnitt ist nun beendet. Jetzt sind auch Apsis und Westgiebel der Kirche saniert und endlich können, nach einer langen Pause, die Glocken wieder läuten! Darüber freuen sich die evangelischen Christinnen und Christen in Alt-Oberhausen ganz besonders.

Die Glocken der denkmalgeschützten Christuskirche in Alt-Oberhausen sind nun wieder zu hören. Foto: Brigitte Rösner / PM

Wie bei der Turmrestaurierung im bereits vollzogenen, ersten Bauabschnitt sind wieder zahlreiche Steine ausgetauscht worden, die in den vielen Jahrzehnten seit dem Jahr 1864 porös und bröckelnd geworden waren. Die Sanierungs-Spezialisten haben dabei echte Maßarbeit geleistet: Da die Kirche denkmalgeschützt ist, müssen die Steine jeweils originalgetreu nachproduziert und passgenau eingefügt werden. Auch die ursprüngliche Farbgebung ist dabei berücksichtigt worden.

„Unser herzlicher Dank geht an alle, die zur Finanzierung des zweiten Bauabschnittes beigetragen haben, an den Bund mit Mitteln aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm, an das Land NRW mit Mitteln aus dem Denkmalförderprogramm und an die vielen Menschen, die gespendet haben“, erklären Pfarrerin Ilona Schmitz-Jeromin und Küsterin Brigitte Rösner.

Sie weisen dabei auch auf die wichtige Rolle des Fördervereins hin: „Auch die Mittel, die durch den Förderverein zur Verfügung stehen, sind eine große Hilfe. Mittlerweile hat der Förderverein fast 100 Mitglieder. Der Mindestbeitrag beläuft sich jährlich auf 12 Euro.“

Sobald die Corona-Bestimmungen es zulassen, werden nun auch wieder Kirchenführungen und Informationsveranstaltungen angeboten. Neue Fördervereins-Mitglieder sind stets willkommen. Informationen zum Förderverein finden sich auf der Homepage: www.christuskirche-oberhausen.de

