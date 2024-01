Glatte Straßen: Auto-Fahranfänger (18) kracht in Mauer

In Oberhausen ist am späten Montagabend ein 18-jähriger Fahranfänger von der Straße abgekommen und in eine Mauer gekracht.

Oberhausen Glatteis sorgte auf vielen Straßen für Unfälle. In Oberhausen ist ein Pkw-Fahranfänger in Mülltonnen gekracht. Die Polizei zeigt wenig Mitleid.

Minusgrade in Kombination mit Regen und Schnee haben in vielen Teilen NRWs am Montag für glatte Straßen und Verkehrsunfälle gesorgt. In Oberhausen ist am späten Abend ein 18-jähriger Fahranfänger von der Straße abgekommen und in eine Mauer gekracht. Die beiden Insassen wurden leicht verletzt.

Unter anderem der Deutsche Wetterdienst hatte am Montag rechtzeitig vor der einsetzenden Glätte gewarnt. Dementsprechend hat die Polizei Oberhausen in ihrer Pressemitteilung wenig Mitleid mit dem Fahranfänger: „Hätte der 18-jährige Verkehrsteilnehmer mit seinem Kleinwagen (VW Fox) seine Geschwindigkeit an die aktuellen Witterungsbedingungen angepasst, würden Sie diese Zeilen nicht lesen“, schreibt das Präsidium.

Glatteis-Unfall: Kritik von Polizei Oberhausen

Kurz vor Mitternacht wurde die Polizei zu einem Unfall auf der Mellinghofer Straße gerufen. Der Fahranfänger hatte nach einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen VW verloren und rutschte auf den Gehweg. Mehrere Mülltonnen und eine Begrenzungsmauer stoppten die unkontrollierte Fahrt. Es entstand laut Polizei ein erheblicher Sachschaden. Passanten befanden sich keine auf dem Gehweg.

Fahrer und ein Beifahrer wurden leicht verletzt, sie mussten von den Rettungskräften der Feuerwehr versorgt werden. Ein Atemalkoholtest fiel negativ aus. Tadelnd schreibt die Polizei: „Würde es ein Messgerät für leichtsinnige Fahrweisen geben, läge die Nadel wahrscheinlich im roten Bereich.“

