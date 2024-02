Gitarrissimo feiert Freudenfest mit erdigem Blues und Rock

Oberhausen Klangvoll musizierende Lokalmatadore und ein Stargast aus dem Nachbarland gratulieren Jürgen Reinke zu 20 Jahren prächtiger Konzerte.

Wer alles der famosen Konzertreihe „Gitarrissimo“ auf den Tag genau zum 20. Geburtstag gratulieren würde, war kein Geheimnis – schließlich standen fast ein Dutzend Namen auf der Einladung in die Fabrik K 14, wo die Erfolgsgeschichte am 4. Februar 2004 begonnen hatte. Folglich war die große Frage, wie der rührige Gitarrissimo-Macher Jürgen Reinke die allfällige sechssaitige Jubelarie arrangieren würde. Als bunte Mischung quer durch alle Stil- und Spielarten, sortiert nach dem Alter der Gitarristen, ihrer Bekanntheit oder der Häufigkeit ihrer Auftritte in Oberhausen?

Nun, wie sich im Laufe des ebenso langen wie kurzweiligen Abends mit der stolzen Nummer 867 – so viele Gitarrissimo-Konzerte gibt’s nämlich inzwischen – in begeisternder Klangpracht zeigte, spann sich ein fein austarierter Spannungsbogen von aktuellem Fingerpicking über den guten alten Blues bis zu nostalgischen Rock-Nummern aus Jürgen Reinkes Jugend in den 1960ern.

Moderator Peter Jötten drückte „Mr. Gitarrissimo“ Jürgen Reinke nicht nur kräftig, sondern überraschte ihn auch mit einer Konzerteinladung nach Berlin. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

Dass es sich Jacques Stotzem, der international wohl renommierteste Gratulant, nicht nehmen ließ, eigens aus Belgien zur Jubelfeier nach Oberhausen zu kommen, war ebenso bemerkenswert wie das Fehlen offizieller Stadtvertreter in der Fabrik K 14. Weshalb der für sein soziales Engagement weithin bekannte Peter Jötten den Rückblick auf die 20-jährige Historie – der Mann ist seit der ersten Stunde dabei – mit warmherziger Empathie moderierte und Jürgen Reinke zu dessen Überraschung gar mit einer Konzerteinladung nach Berlin beglückte.

Zart gezupfte Erinnerung an die „Gitarrissimo“-Gründerin

Natürlich erinnerte Jötten auch an die im Dezember verstorbene klassische Gitarristin Heike Matthiesen, die den Gitarrissimo-Verein mitbegründet und über viele Jahre künstlerisch begleitet hatte. Woran Peter Kroll-Plöger, der erste Musiker auf der K 14-Bühne, mit seinem zart gezupften „The Day the World Stopped Turning“ als Hommage an die beliebte Kollegin zartfühlend anknüpfte. Um dann mit seiner Parade-Nummer, einer rasanten Interpretation des Weather Report-Hits „Birdland“, die Stimmung anzuheizen. Auch der heimische Fingerpicker Marcus Kaiser setzte auf bewährtes Material und lieferte etwa mit Stings „Englishman in New York“ gitarristische Feinkost samt einer feinen Version der Europa-Hymne – besser bekannt als „Freude schöner Götterfunken“.

Oberhausens hochgeschätzter Fingerpicking-Artist Peter Kroll-Ploeger erschien im „Tim und Struppi“-T-Shirt auf der Bühne - sicher zur großen Freude seines belgischen Kollegen Jacques Stotzem. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

Jener Funke sprühte prompt bei Jacques Stotzem, der nach seinem hochvirtuosen Original „Dialogue“ auf der bei Rockfans verhassten und ob ihrer Stahlsaiten gern als „Eierschneider“ geschmähten Wanderklampfe ein überwältigendes „Purple Haze“ von Jimi Hendrix servierte. Stark – und danach souverän von Peter Driessen mit erdigen Blues-Sounds gekontert, was das erste Set stimmungsvoll abrundete.

Lokalhelden überreichten die „Dead Flowers“ der Stones

An die klassischen Wurzeln von Gitarrissimo erinnerten dagegen Tristan und Martina Angenendt, die unverstärkt den Raum mit raren Preziosen von Isaac Albeniz und Ferdinando Carulli für zwei Gitarren füllten. Ein wundersam delikates Intermezzo im groovigen Geschehen, dem der klanggewaltige Blues-Gitarrist Biber Herrmann, der am 24. März solo im K 14 zu erleben sein wird, mit vielseitiger Traktierung seines Instruments weitere Farben beigab.

Souvenirs, Souvenirs: Handy-Aufnahmen gehörten beim „Gitarrissimo“-Jubiläum dazu - bis zum volltönenden Ausklang mit „Knockin‘ on Heaven‘s Door“. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

Die Lokalhelden Winfried „Baba“ Baar und Till Bittroff bewiesen dagegen (kleiner Scherz für Kenner) ohne Reifrock hübsch nostalgisch ihr „Heart of Gold“ mit dem „Sound of Silence“ im „Norwegian Wood“, äh, K 14 natürlich. Um dann mit Jürgen Reinke als singendem Geburtstagskind ihrem begeisterten Publikum „Dead Flowers“ zu überreichen samt schrägem Fazit „Eve of Destruction“. Von wegen: Es war ein toller Abend, der unter gemeinsamem Absingen von „Knockin’ on Heaven’s Door“ aller Saitenartisten alles andere als leise ausklang.

Die Geburtstagsparty geht übrigens am Dienstagabend im Gdanska am Altmarkt mit „Go Music“ weiter, wo Bass-Ass Martin Engelien mit der Starbesetzung Jutta Weinhold, Martin Ettrich und Charly T. das Gitarrissimo-Hauptquartier rocken wird.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen