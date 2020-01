Oberhausen. Die Bluesrock-Stars Vanja Sky und Francesco Marras spielen sonst auf größeren Bühnen – am 7. Januar aber mit Martin Engelien im kleinen Gdanska.

Gitarrenduelle zum heißen „Go Music“-Start im Gdanska

In die „Goldenen Zwanziger“ startet Gitarrissimo am Dienstag, 7. Januar, um 20.15 Uhr im Gdanksa am Altmarkt mit seinem renommierten Aushängeschild „Go Music“: Martin Engelien präsentiert als Stargast die Bluesgitarristin Vanja Sky aus Kroatien. Da auch noch der italienische Gitarrenvirtuose Francesco Marras dabei ist, kann man sich wohl wieder auf großartige Gitarrenduelle gefasst machen. Neben Martin Engelien am Bass sorgt „Glasperlenspiel“-Drummer Bene Neuner für den nötigen Drive.

Francesco Marras verspricht heftige Gitarren-Duette an der Seite von Vanja Sky. Foto: Gitarrissimo

Dem Blues wird bekanntlich ein gewisses Maß an Spiritualität nachgesagt und die Geschichte der musikalischen Erweckung eines kroatischen Teenagers namens Vanja passt da perfekt. Die gelernte Konditorin verbrachte ihre Wochenenden gerne in der „American Bar“ im Adriastädtchen Umag, wo sie eines Abends einem regional bekannten Bluesgitarristen begegnete und von seinem Spiel augenblicklich verzaubert war. So sehr, dass sie ihn dazu bewegt hat, ihr Gitarrenlehrer zu werden. Innerhalb weniger Jahre wuchs die heute 27-Jährige zu einer echten Bluesrock-Größe heran.

Brückenbauerin zwischen Jugend und Traditionalisten

Zu Höhepunkten ihrer Karriere avancierte die Zusammenarbeit mit Mike Zeto und Bernard Allison, sowohl auf ihrem Debütalbum „Bad Penny“ als auch bei der 2018er „Blues Caravan“-Tour. Vanja Sky schlägt die Brücke von der alten Garde der Bluestraditionalisten hin zu einem jugendlichen Publikum dank ihrer eindringlichen Eigenkompositionen.

Der Eintritt kostet 14 Euro, Reservierungen unter , Mail an info@obsaitensprung.de