Wetter Gewitter in Oberhausen: Riesiger Blitz über Osterfeld

Oberhausen. Am Montagabend zog über Oberhausen ein Gewitter auf. Einem Oberhausener gelingt ein beeindruckender Schnappschuss.

Der Sommer in Oberhausen ist wohl endgültig vorbei. Nach den heißen Temperaturen Anfang September, ziehen Wind und Regen merklich an. Am Montagabend gewitterte es wieder. Einem Mann aus Osterfeld gelang dabei ein beeindruckender Schnappschuss.

Am Abend zogen dicke Wolken über den Stadtteil Osterfeld auf. Es blitzte und donnerte. Mitja Thiele beobachtete gegen 20 Uhr das Unwetter aus seinem Fenster und machte mehrere Fotos: Die Blitze schlängeln sich auf den Fotos wie Äste über den Abendhimmel.

Wetter-Prognose: Temperaturen fallen in Oberhausen auf 17 Grad

Mitja Thiele aus Oberhausen drückte im richtigen Moment auf den Auslöser. Foto: Mitja Thiele

Das Wetter wird rauer. Vergangene Woche zogen Gewitter über Oberhausen. Die Temperaturen fielen deutlich. In den nächsten Tagen soll es noch kälter werden. Laut den Wetter-Experten von Kachelmannwetter wird es Freitag nur 18 Grad warm, Samstag sogar nur 17 Grad. Der kalendarische Herbst beginnt am Samstag, 23. September.

Dieser Sommer hat nicht nur Sonne, sondern auch häufig Starkregen gebracht. In diesem Jahr gab es im Ruhrgebiet so viele Starkregenereignisse wie noch nie. Oberhausen will sich auf heftige Regenfälle besser vorbereiten und baut deshalb die versiegelte Sterkrader Innenstadt um. Ein Bach soll künftig unterirdisch durch die City laufen. Das Projekt der Stadt und der Emschergenossenschaft soll Vorbildcharakter für andere Kommunen haben.

