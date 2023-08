Gewalttat Gewalttat bei Festival in Oberhausen: Mann in Lebensgefahr

Oberhausen. Gewalttat erschüttert das Oberhausener Festivalwochenende: Zwei Männer wurden an der Turbinenhalle offenbar durch Messerstiche schwer verletzt.

Das große Oberhausener Festivalwochenende mit gleich vier publikumsträchtigen Musikveranstaltungen wird von einer schweren Gewalttat überschattet: In der Nacht von Freitag auf Samstag, 25./26. August, sind zwei schwer verletzte Männer auf dem Parkplatz der Turbinenhalle aufgefunden worden. Einer von ihnen schwebt in Lebensgefahr. Zu diesem Zeitpunkt lief in der Turbinenhalle das Hype-Musikfestival mit tausenden Besuchern.

Der Notruf hat die Polizei um 23.30 Uhr erreicht. Das hat ein Sprecher der in diesem Fall federführenden Polizei Essen am Samstag auf Anfrage der Redaktion berichtet. Sofort rückten Streifenwagen zur Turbinenhalle aus. Die Polizisten fanden dort die schwer verletzten Männer auf und alarmierten umgehend den Notarzt und Rettungsdienst. Die Männer sind in Krankenhäuser gebracht worden.

Polizei Essen ermittelt – der Täter ist auf der Flucht

Einer von ihnen schwebt nach Angaben der Polizei in Lebensgefahr, der zweite Mann ist schwer verletzt worden. Beide haben mutmaßlich schwere Stichverletzungen erlitten. Die Polizei berichtet weiter, dass ein noch unbekannter Täter vom Tatort geflüchtet sei. Nach diesem Mann wird nun gefahndet.

Weitere Angaben machte der Essener Polizeisprecher auf Anfrage nicht, weder zu dem Alter der verletzten Männer noch zu deren Herkunft oder weiteren Einzelheiten des Geschehens. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft wird es zu Wochenbeginn neue Details geben. Eine Mordkommission ist eingerichtet und ermittelt.

Zeugen sollten sich schnellstmöglich bei der Polizei melden

Die federführende Polizei Essen bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag, 25./26. August, verdächtige Beobachtungen an der Turbinenhalle gemacht haben, sich unter 0201/8290 schnellstmöglich zu melden.

Im Februar 2023 schwere Gewalttat im Foyer der Turbinenhalle Oberhausen

Erst im Februar 2023 hatte eine schwere Gewalttat in der Turbinenhalle für Aufsehen in Oberhausen und weit darüber hinaus gesorgt. Ein 30-jähriger Mann aus Dortmund fügte einem 29-Jährigen aus Bochum am Abend des 4. Februar einen langen Schnitt im Halsbereich zu. Diese Tat ereignete sich damals im Foyer der Turbinenhalle. Nach drei Verhandlungstagen fällte das Landgericht Duisburg in diesem August ein Urteil: Der 30-Jährige erhielt wegen gefährlicher Körperverletzung eine Haftstrafe von vier Jahren und drei Monaten.

Im Herbst 2022: Schüsse vor der McDonald’s-Filiale

Zuvor hatten im Herbst 2022 beinahe tödliche Schüsse vor der McDonald’s-Filiale an der Mülheimer Straße in Höhe Turbinenhalle für viel Aufsehen gesorgt. Der mutmaßliche Schütze und eines seiner Opfer waren offenbar Geschäftspartner, unter denen es zum Streit um einen größeren fünfstelligen Geldbetrag kam. Insgesamt drei Menschen sind damals verletzt worden.

