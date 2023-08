Kriminalität Gewalttat an Turbinenhalle: Opfer erst 17 und 19 Jahre alt

Oberhausen. Nach der Gewalttat an der Turbinenhalle Oberhausen mit zwei Schwerverletzten laufen die Ermittlungen weiter. Nun gibt’s neue Details zu dem Fall.

Die jüngste Gewalttat in der Nacht von Freitag auf Samstag, 25./26. August 2023 an der Turbinenhalle Oberhausen hat für viel Aufsehen gesorgt. Zwei Männer sind schwer verletzt worden. Der unbekannte Täter ist weiterhin flüchtig.

Die beiden Opfer der Tat sind erst 17 und 19 Jahre alt und kongolesischer Herkunft. Das hat Staatsanwältin Juliane Rein am Mittwoch auf Anfrage der Redaktion berichtet. Lebensgefahr bestehe bei keinem der beiden Opfer, heißt es. Die Polizei Essen hatte dagegen am Samstag noch berichtet, dass einer der beiden jungen Männer in Lebensgefahr schwebe.

Die beiden Tatopfer waren auf dem Parkplatz der Turbinenhalle mit schweren Stichverletzungen aufgefunden worden. Der Notruf erreichte Polizei und Feuerwehr gegen 23.30 Uhr am späten Freitagabend. Zu dieser Zeit lief in der Turbinenhalle das Hype-Musikfestival. Polizei und Rettungsdienst rückten aus. Die beiden Schwerverletzten sind umgehend in Krankenhäuser gebracht worden.

Weitere neue Erkenntnisse liegen laut Staatsanwaltschaft Duisburg derzeit zu dem Fall nicht vor. Die Ermittlungen laufen weiter.

