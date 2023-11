Gewaltkriminalität: Expertenrunde diskutiert in Oberhausen

Was tun, um Gewaltdelikten vorzubeugen? Darüber diskutieren Experten in Oberhausen. (Symbolbild)

Oberhausen. Körperverletzungen und häusliche Gewalt werden zu immer größeren Problemen in der Gesellschaft. Experten und Bürger diskutieren am 15. November.

Alarmsignale ernst nehmen, Gewaltkriminalität bekämpfen: Unter diesem Motto steht ein Info- und Diskussionsabend, zu dem die Oberhausener SPD-Landtagsabgeordnete Sonja Bongers einlädt. Am Mittwoch, 15. November, sitzt eine Runde aus Expertinnen und Experten auf dem Podium des soziokulturellen Zentrums Altenberg an der Hansastraße 20. >>> Gewalt im Centro Oberhausen: Jugend-Gruppen bereiten Sorge

Eingeladen sind: Mario Löhr (Landrat des Kreises Unna), Oliver Huth (Landesvorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter NRW), Elke Bartels (ehemalige Präsidentin des Polizeipräsidiums Duisburg), Nils Wille (Oberstaatsanwalt Duisburg), Professorin Gina Rosa Wollinger (Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW). Die innenpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Christina Kampmann, übernimmt die Moderation, Sonja Bongers eröffnet den Abend und hält die Schlussworte. >>> Zum Thema: Gewalt: Oberhausens Polizei muss an Schulen öfter eingreifen

Mehr Gewalttaten registriert

„Es gehört zu den wichtigsten Aufgaben des Staates und seiner Institutionen, für die Sicherheit der Bevölkerung Sorge zu tragen und sie vor Gewalt und Kriminalität zu schützen“, heißt es in der Ankündigung. Die Bürgerinnen und Bürger seien auf die Stärke und Solidarität der Gemeinschaft angewiesen. Die Gesellschaft werde mit einem deutlichen Anstieg der registrierten Fallzahlen von Gewaltkriminalität konfrontiert, heißt es weiter. So sei die Zahl der erfassten Fälle bei Körperverletzungen und bei häuslicher Gewalt in den vergangenen zehn Jahren noch nie so hoch gewesen wie 2022. >>> Häusliche Gewalt: In Oberhausen finden nun sogar Täter Hilfe

Am 15. November sollen Fragen diskutiert werden wie: Was können wir gegen zunehmende Gewaltkriminalität in unserer Gesellschaft tun? Mit welchen klugen Präventionsmaßnahmen schaffen wir es künftig, Gewaltkriminalität besser zu verhindern?

Los geht’s um 18 Uhr, Einlass ist um 17.30 Uhr. Anmeldung: https://machen-wir.de/praevention

