Gesucht: Kulturbegleiter für Menschen mit Beeinträchtigung

Oberhausen. Für Begleitpersonen ist das gemeinsame Erlebnis von Theaterabend bis VHS-Kurs kostenlos; der Verein Alsbachtal vermittelt.

Ein tolles Ehrenamt sucht Menschen, die Freude am gemeinsamen Kultur- und Bildungserleben haben. Der Verein für Körper- und Mehrfachbehinderte Menschen Alsbachtal vermittelt Personen zu gemeinsamen Kultur- und Bildungsveranstaltungen.

Manche Menschen können aufgrund einer Behinderung nicht alleine zu Konzerten, Lesungen, Kursen oder Theaterabenden gehen. Daher sucht „Kulti A“ (Kultur und Bildung im Alsbachtal) Begleiterinnen und Begleiter für Menschen mit Beeinträchtigung, die gerne mal gemeinsam Veranstaltungen besuchen möchten. Das Gute an diesem Engagement: Die Begleitpersonen nehmen selbstverständlich kostenfrei am Angebot teil. Das können Konzerte in großen Hallen ebenso sein wie Workshops und Fortbildungsangebote der Volkshochschule.

„Manchmal reicht es schon, einfach eine Tür aufzuhalten“

Es geht an erster Stelle um gemeinsames Erleben von Kultur und Bildung. Was für die Begleitung zu wissen ist, erklären „Kulti A“ bei der Vermittlung und die Menschen selbst. Übrigens lebte jeder achte Bürger von Oberhausen mit irgendeinem Handicap und ist auf Hilfe angewiesen.

Die „Alsbachtaler“ – vertreten durch Barbara Klingels, die Projektleiterin von „Kulti A“, sowie Jennifer Oppers als Erzieherin im Familienzentrum, Peer-Beraterin und Expertin für inklusive Kultur – hoffen jetzt auf möglichst viele Interessierte, die sich engagieren möchten. Den Kontakt vermittelt Barbara Klingels, 0208 9414 9925 oder per E-Mail an b.klingels@alsbachtal.org.

„Das ist wirklich ein tolles Ehrenamt, weil man was Schönes gemeinsam macht“, versichert VHS-Chefin Dr. Gesa Reisz. „In vielen Dingen können Menschen mit und ohne Behinderung voneinander lernen, und das gilt vor allem für Kultur und Weiterbildung.“ Und Barbara Klingels ermuntert: „Manchmal reicht es auch schon, wenn einfach nur eine Tür aufzuhalten.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen