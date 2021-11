Gestohlenes Auto zum Verkauf angeboten: zwei Festnahmen

Oberhausen. Ein Hinweis aus Tschechien hat die Polizei auf die richtige Spur gebracht: Der Versuch, ein gestohlenes Auto zu verkaufen, endete mit Festnahmen.

Fahndungserfolg dank internationaler Zusammenarbeit: Die Oberhausener Polizei hat am Freitag, 19. November, in Styrum zwei junge Männer (24 und 32 Jahre) festgenommen, die versucht haben sollen, ein gestohlenes Auto zu verkaufen.

Aus Tschechien war ein Hinweis gekommen, der die Oberhausener Ermittler auf die Spur der beiden jungen Männer brachte. Die beiden hatten zuvor einem Autohändler in Tschechien ein gestohlenes Auto verkauft. Diesem Mann war anschließend aufgefallen, dass ein weiteres Auto per Inserat zum Verkauf stand.

Mit gefälschten Kennzeichen

Das in Oberhausen für Autodiebstahl zuständige Kriminalkommissariat 21 ging auf das Angebot ein und arrangierte einen vermeintlichen Kauf. Die beiden Männer erschienen mit einem in Frankreich gestohlenen Renault Kadjar und riefen einen Kaufpreis von fast 20.000 Euro auf. Bei der folgenden Kaufverhandlung wurden die beiden dann festgenommen. Im Vorfeld sollen die Männer gefälschte Fahrzeugdokumente erstellt und gefälschte amtliche Kennzeichen an dem Wagen angebracht haben.

Einer der Männer wurde außerdem sofort durch den tschechischen Zeugen identifiziert. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg sind die beiden Männer dem zuständigen Haftrichter vorgeführt worden, der Haftbefehle erließ. Einer der Männer sei jedoch vom Vollzug der Untersuchungshaft verschont worden, heißt es.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen