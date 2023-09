Geschichts-Thriller vom Mittelalter bis zum Rathausbau

Oberhausen. Die Oberhausener Historie steckt voller spannender Kapitel: von den Herren auf Burg Vondern bis zur Weltkriegsrüstung.

Von der Burg Vondern im Mittelalter bis zum Stadtbaumeister Ludwig Freitag, dem Oberhausen sein backsteinexpressionistisches Rathaus zu verdanken hat, spannt sich der historische Bogen von „Oberhausener Stadtgeschichte(n) entdecken“, die nun in eine neue Runde gehen – mit einem krachenden Auftakt. Denn „Granaten, Geschütze, Gefangene“ lautet die Schlagzeile für Prof. Dr. Manfred Rasch und seinen Vortrag über Oberhausen im Ersten Weltkrieg. Der vormalige Chefarchivar des Thyssen-Krupp-Konzerns zeigt am Donnerstag, 28. September, um 18 Uhr in der Elektrozentrale des LVR-Industriemuseums, Hansastraße 20, zu den Fakten zahlreiche historische Fotos und Grafiken

„Das Ruhrgebiet war im Ersten Weltkrieg die Waffenschmiede des Deutschen Reiches“, so Dr. Magnus Dellwig: Unternehmen wie Krupp, die Gutehoffnungshütte und die Deutsche Babcock haben für die Rüstung gearbeitet. Allein die GHH lieferte 1917 pro Quartal über 2 Millionen Geschosse. „Diese Produktionsleistungen waren nur möglich“, so der Leiter des Stadtarchivs, „durch die Mitarbeit von Kriegsgefangenen und vor allem von Frauen, die im Gegensatz zum Zweiten Weltkrieg den Großteil der Ersatzarbeitskräfte stellten.“ Magnus Dellwig freut sich darauf, mit Prof. Dr. Rasch „einen Top-Referenten der Wirtschaftsgeschichte des Ruhrgebietes für den Auftakt gewonnen zu haben“.

Artistische Sprünge ins Becken: ein historischer Blickfang zum spritzigen Vortrag über Oberhausens einstige Freibäder. Foto: Geschichtswerkstatt Oberhausen

Schon beim zweiten Termin ist mit der Geschichtswerkstatt der neueste Co-Veranstalter im Einsatz. „Baden gegangen“ lautet die spritzige Schlagzeile am Donnerstag, 19. Oktober um 19 Uhr im Zentrum Altenberg. Dann heißt es Eintauchen in die Geschichte der Oberhausener Freibäder. Andre Wilger will mit vielen historischen Bildern in Erinnerung rufen, was es alles an Badeanstalten in Oberhausen gegeben hat: Dass es in Klosterhardt ein Sommerbad gab oder im Alsbachtal ein Volksbad, entreißt die Geschichtswerkstatt ebenso dem Vergessen wie die kurze Karriere eines improvisierten Kanalbades am Kaisergarten.

Revier-Historie reicht viel weiter zurück als zu den Stahlbaronen

Wilhelm Kurze, Verleger und Vorsitzender der Literarischen Gesellschaft, freut sich auf einen mit süffigen Sentenzen gespickten Vortrag des Oberhausener Historikers Prof. Dr. Werner Bergmann: Der Streiter für eine denkmalgerecht erhaltene Burg Vondern unternimmt am Mittwoch, 15. November, um 18 Uhr als Vortragender im Bert-Brecht-Haus „Spaziergänge in die alte Zeit des Ruhrgebiets“, so sein Buchtitel. Er nimmt explizit die ältere Geschichte des „jungen“ Ruhrgebietes in den Blick: die Zeit der Schlösser, Burgen und Kirchen. Denn „auch das Ruhrgebiet hat mehr als nur Industriegeschichte zu bieten“, so Wilhelm Kurze. Tatsächlich – und hierfür liefert der 77-jährige Autor fundierte Argumente – reicht die Historie des späteren Reviers viel weiter zurück als zu den Stahlbaronen oder dem Dubliner Pütt-Pionier William Thomas Mulvany (1806 bis 1885).

In eine ganz alte Zeit führt dann der vierte Abend in der Reihe. Zum Auftakt des neuen Jahres informiert Dr. Matthias Böck am Donnerstag, 18. Januar 2024, um 18 Uhr im Bert-Brecht-Haus über „Burg und Herrschaft Vondern im Wandel der Zeit (1266 bis 2024)“. Schließlich ist die vom Förderkreis gepflegte und „bespielte“ Burg Vondern mit ihrer fast 800-jährigen Historie das älteste erhaltene Bauwerk im Oberhausener Stadtgebiet.

Gebündelte Kompetenz in Sachen Stadthistorie: Nicht nur im Bert-Brecht-Haus gibt’s die Vorträge und Diskussionen der Reihe „Oberhausener Stadtgeschichte(n) entdecken“. Foto: Volkshochschule Oberhausen

„Gutes von gestern“ liefert dagegen ein launiger Abend in der VHS zum „40-Jährigen“ des Jahrbuchs Oberhausen am 7. März 2024 mit dessen heutigen Machern Hans-Joachim Plitt, Helmut Kawohl und Gustav Wentz sowie mit Magnus Dellwig als Moderator: „Wir begeben uns auf eine 40-jährige Zeitreise durch die neuere Stadtgeschichte“.

Ansichtskarten vom Rathaus- und Marienviertel

Als „Kleinen Rundgang durchs Rathaus- und Marienviertel“ gestalten die drei Sammler historischer Postkarten – Udo Appenzeller, Karl-Heinz Konopka und Bruno Zbick – die neueste ihrer Erfolgs-Ausstellungen im NH-Hotel, Düppelstraße 2. Das Trio verspricht: „Es gibt viel zu entdecken“ – und zwar vom 11. April 2024 an.

Als diese Postkarten-Motive noch unbebaute Heide waren – und Oberhausen gerade gegründet – feierte Deutschland seine Nationswerdung: Über „die Reichsgründung in Oberhausen“ spricht Claudia Stein-Laschinsky von der Gedenkhalle am 23. Mai 2024 im Bert-Brecht-Haus: „Es gibt es auch in Oberhausen einige Denkmäler und Bauten, die als Erinnerungsorte auf diese Zeit zurückgehen.“ Dazu zählen Baudenkmäler wie die Germania auf dem Westfriedhof oder die Siegessäule auf dem Altmarkt.

Die Siegessäule am Altmarkt auf einer historischen Postkarte der Sammlung Zbick: Der Engel mit Lorbeerkranz ziert auch den Flyer, der über die „Stadtgeschichte(n)“ informiert. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE/Fotoservices

Der letzte Termin im „Stadtgeschichte(n)“-Programm widmet sich am 13. Juni 2024 dem Stadtbaumeister und Rathausarchitekten Ludwig Freitag. Im Stadtarchiv Oberhausen wird Klaus Martin Schmidt-Waldbauer exklusiv in einem Werkstattbericht über seine Recherchen berichten: Sollte er etwa herausgefunden haben, warum ausgerechnet im mondän gestalteten Ratsaal schlimmer Pfusch am Bau erst 90 Jahre später ans Tageslicht kam? raw

Kostenlos: Spannendes für Geschichtsbewusste Die beliebte Veranstaltungsreihe „Oberhausener Stadtgeschichte(n) entdecken“ gestalten gemeinsam die Historische Gesellschaft, Literarische Gesellschaft, Gedenkhalle, Stadtarchiv und Volkshochschule, nun erweitert um die Geschichtswerkstatt Oberhausen. Zudem beteiligt sich das LVR-Industriemuseum Zinkfabrik Altenberg erstmalig als Kooperationspartner. Alle Vorträge, Ausstellungen und Gespräche sind kostenlos, um Anmeldung bei der VHS wird gebeten, 0208 825 2385 oder 0208 825 2061 oder per E-Mail an vhs@oberhausen.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen