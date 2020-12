Geschäftsleute spendieren Sterkrade Weihnachtsbeleuchtung

Oberhausen. Dank Fördergelder und dem persönlichen Engagement der gewerbetreibenden strahlt Sterkrade in weihnachtlichem Glanz.

Nicht nur in der Alt-Oberhausener Innenstadt erstrahlen Bäume und Gebäude in weihnachtlichem Glanz, auch in Sterkrade ist es dieser Vorweihnachtstage besinnlich hell. Die Sterkrader Interessengemeinschaft hat mit Hilfe von Paten viele Bäume illuminiert.

Als „Eingangstore“ in die Innenstadt dienen dabei der Baum vor dem Alten Rathaus, der Baum auf dem Zilianplatz sowie zwei Bäume zwischen Technischem Rathaus und Center-Point. Die Weihnachtsleuchten haben auch in den vergangenen Jahren für festliche Stimmung gesorgt, doch in diesem Jahr hängen die Lichterketten in deutlich mehr Bäumen.

Die Innenstadt von Sterkrade in der Vorweihnachtszeit. Foto: City-Management Sterkrade

Bei der „Eventbeleuchtung 2.0“, wie es das City-Management nennt, handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt der Sterkrader Interessengemeinschaft (Stig) und einigen engagierten Gewerbetreibenden in Kooperation mit dem Stadtteilbüro Sterkrade. Finanziert wird die neue Beleuchtung zur einen Hälfte über den Verfügungsfonds, ein Förderprogramm aus Bundes-, Landes- und städtischen Mitteln, das vom Stadtteilbüro Sterkrade betreut wird. Die andere Hälfte wird von der Stig und lokalen Gewerbetreibenden finanziert, die Patenschaften für ihre benachbarten Bäume übernommen haben.

Da die Bäume zum Teil durch die privaten Geschäfte und zum anderen durch Straßenlaternen mit Strom versorgt werden, wird die Beleuchtung an unterschiedlichen Zeitpunkten angeschaltet – spätestens bei Einbruch der Dunkelheit sind aber alle Bäume beleuchtet. Die Baumbeleuchtungen werden mindestens in den nächsten fünf Jahren in Sterkrade leuchten.