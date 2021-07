Der enorme Andrang bei den Impfaktionen in Stadtteilen, in denen auch viele Menschen mit Migrationsgeschichte wohnen (hier in Osterfeld/Tackenberg), ist nach Ansicht von Ercan Telli, Geschäftsführer des Oberhausener Integrationsrates, ein Beweis für das große Impf-Interesse von Zuwanderer-Familien.