Gerhard-Tersteegen-Institut: Photovoltaik auf den Dächern

Blick auf die neue Photovoltaik-Anlage auf den Dächern des Gerhard-Tersteegen-Institiuts in Alt-Oberhausen.

Oberhausen. Photovoltaik mitten in Alt-Oberhausen: Das traditionsreiche Gerhard-Tersteegen-Institut setzt jetzt auf Sonnenstrom.

Das Gerhard-Tersteegen-Institut (GTI) in Alt-Oberhausen hat an seinem Standort die Energiewende eingeleitet: Eine neue Photovoltaikanlage ist installiert und kann den traditionsreichen Standort an der Hermann-Albertz-Straße künftig mitversorgen.

GTI-Geschäftsführerin Tanja Schulte-Lippern und ihr Team hoffen darauf, dass dieses Projekt innovativer Stromerzeugung in Alt-Oberhausen auch als Vorbild und Inspiration dient. Erst im Jahr 2019 hat das Gerhard-Tersteegen-Institut ja sein 100-Jahre-Jubiläum gefeiert. Die gemeinnützige Einrichtung der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe setzt nun also ein Zeichen für eine zeitgemäße Energieversorgung.

GTI wird den produzierten Strom selbst verbrauchen

Die auf den GTI-Hausdächern installierten Solarmodule könnten theoretisch fünf Haushalte versorgen. Die Anlage ist in der Lage, 14.000 Kilowattstunden Strom pro Jahr zu produzieren. Der Sonnenstrom soll selber vom GTI verbraucht werden, das insgesamt rund 100.000 Kilowattstunden pro Jahr benötigt, auf diese Weise also einen größeren Teil dieses Verbrauchs mit umweltfreundlicher Sonnenenergie selbst herstellen kann.

