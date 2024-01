Geplantes Konzert von Michael Wendler in Oberhausen gestoppt

Michael Wendler sollte in anderthalb Jahren in Oberhausen sein Konzert-Comeback geben. Doch die Vermieter des Stadtsportbund-Geländes zogen die Reißleine.

Oberhausen Der umstrittene Schlagersänger Michael Wendler wollte 2025 neben dem Stadion Niederrhein sein Comeback geben. Doch die Vermieter schritten ein.

Früher war Michael Wendler ein Dauergast bei großen Schlager-Festivals und schunkeligen Genre-Konzerten im Revier. Doch mit Schwurbelaussagen und geteilten Verschwörungsthesen während der Corona-Zeit hatte der gebürtige Dinslakener seine Karriere quasi selbst in ihre Einzelteile zerlegt. Veranstalter, TV-Sender und Werbekunden gingen auf Abstand. Musikalisch wurde es um den in den US-Bundesstaat Florida ausgewanderten Sänger still.

Bis jetzt. Michael Wendler selbst hatte am Montag über seine Facebook-Seite überraschend ein Comeback in Deutschland angekündigt. Dabei wollte der Sänger der Discofox-Hymne „Sie liebt den DJ“ am 6. September 2025 in einer bekannten Umgebung auftreten: Auf dem Freigelände neben dem Stadion Niederrhein in Oberhausen. Der 51-Jährige gab sich siegessicher und textete: „Der König kehrt zurück. Riesenkonzert in Oberhausen steht!“ Auch der aus Oberhausen stammende Veranstalter „Zeitlos Entertainment“ bestätigte den Termin in einer Mitteilung und kündigte den Vorverkauf für die kommenden Tage an.

Michael Wendler: Stadtsportbund distanziert sich vom Schlagersänger

Doch die Ankündigung hielt nur wenige Stunden. Denn der Vermieter des Eventgeländes, der Stadtsportbund (SSB) Oberhausen, zog am Dienstagmittag die Reißleine und fühlt sich getäuscht. „Der Stadtsportbund distanziert sich auf jegliche Art und Weise von den Äußerungen eines Michael Wendlers. Es existiert kein unterschriebener Vertrag zwischen dem Veranstalter Herrn Thomas Hoffmeister (Zeitlos Entertainment UG) und dem Stadtsportbund.“

Man habe lediglich im Dezember 2023 eine Anfrage erhalten, ob das Sport- und Freizeitgelände für eine Schlagerveranstaltung im September 2025 gebucht werden könnte. Der Veranstalter „Zeitlos Enertainment“ habe dabei nicht erwähnt, dass es sich um ein Konzert von Michael Wendler handele. Erst durch Dritte habe der Vorstand am vergangenen Freitag erfahren, warum es ginge. „Der Stadtsportbund-Vorstand hat daraufhin beschlossen, dem Veranstalter dafür keinen Vertrag auszustellen.“

Michael Wendler: Konzert-Veranstalter hält am Wendler-Comeback fest

„Zeitlos Enertainment“ möchte trotzdem an dem geplanten Wendler-Konzert festhalten. Über ihre Facebook-Seite kündigten die Veranstalter an, in den kommenden Tagen weitere Infos an die Fans auszugeben. Es geht um einen neuen Veranstaltungsort.

Das Stadtsportbund-Gelände in Oberhausen liegt an der Lindnerstraße neben dem Stadion Niederrhein, der RWO-Spielstätte. In den vergangenen Jahren waren dort schon mehrere mittelgroße Musik-Festivals mit einigen tausend Fans heimisch - wie das Schlagerformat „Oberhausen feiert“ und der Coverrock-Reigen „Oberhausen rockt“ .

Michael Wendler trat vor seinen Schwurbelaussagen regelmäßig in Oberhausen auf. Unter anderem bei Solo-Konzerten in der Arena Oberhausen und beim Großfestival „Oberhausen Olé“. Olé-Veranstalter und Ex-Manager Markus Krampe hatte den Sänger nach dessen Skandalen nicht mehr für das große Oberhausener Festival gebucht.

