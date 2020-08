Genusstour am 5. September: Zeche Alstaden neu im Programm

Oberhausen. Radeln und Genießen: Tickets für diese Touren der besonderen Art sind noch bis zum 31. August für 32 Euro, danach für 37 Euro, erhältlich.

Ab auf den Sattel: Am 5. September findet in Oberhausen die „Genusstour per Rad“ statt. 30 Anbieter aus Gastronomie, Handel und Kultur in allen Stadtteilen Oberhausens laden zwischen 11 und 18 Uhr zu einer Tagestour per Rad ein, die jeder Teilnehmer individuell zusammenstellen und auf eigene Faust absolvieren kann, Probierstationen inklusive.

Es gibt allerdings einige Neuigkeiten, die in dem bereits veröffentlichten „Roadbook“ des Veranstalters nicht aufgeführt sind. Ganz neu im Programm ist die Zeche Alstaden. Das renovierte Gelände wird um 16 Uhr im Rahmen einer Führung präsentiert, der Treffpunkt ist an der Maschinenhalle. La Conchiglia, die Betreiberin des dortigen Wein- und Biergartens bietet jedem Genusstour-Teilnehmer „Sekt oder Selters“ als Begrüßungsgetränk.

In Osterfeld sind bei Cardoc und der Sattlerei Bolder einige Oldtimer zu bewundern, unter anderem drei historische Feuerwehrfahrzeuge. Die Fleischerei Surmann erweitert ihr Probierangebot im hauseigenen Bistro um ein Brötchen mit Leberkäse und eine kleine Erfrischung. Dagegen steht das Weinhaus kurzfristig leider nicht mehr als Gastgeber zur Verfügung.

Mit Radrouten-App

Die komplette „Radtour in 0208: Genusstour durch Oberhausen“ wird ab 1. September zudem wie angekündigt in der neuen Radrouten-App der Stadt Oberhausen unter „Alle Gutscheine“ zu finden sein. Die App kann kostenfrei für iOS und Android in den jeweiligen Stores heruntergeladen werden.

Tickets für die Genusstouren sind noch bis zum 31. August für 32 Euro (danach 37 Euro) in den beiden touristischen Informationsstellen am Hauptbahnhof und am Centro an der Coca-Cola-Oase erhältlich. Vorabinfos gibt es auch unter 0208 / 82 45 70, per E-Mail: tourist-info@oberhausen.de oder im Internet unter www.handgemachtin0208.de und www.oberhausen-tourismus.de