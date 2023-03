Geniestreiche tschechischer Romantik in Luise-Albertz-Halle

Oberhausen. Mit dem Kammerorchester des Nationaltheaters Prag gastiert die junge Violinistin Ludmila Pavlová am Donnerstag, 23. März, im Congress Centrum.

Ein gefühlvoller Ausflug in die Welt der tschechischen Romantik bietet sich am Donnerstag, 23. März, um 19.30 Uhr in der Luise-Albertz-Halle. Zu Gast ist dann an der Düppelstraße das Kammerorchester des Nationaltheaters Prag. Ende der 1980er Jahre gegründet, hat es sich von Tschechien aus längst Renommee in der internationalen Konzert-Welt erspielt und kann auf etliche Auftritte mit führenden Solisten verweisen.

Beginnend mit der Ouvertüre zur Oper „Der Barbier von Sevilla“ von Gioachino Rossini über das Violinkonzert e-moll von Felix Mendelssohn Bartholdy bis zur Romanze für Violine und Orchester f-moll von Antonín Dvořák entzündet das Programm des Abends gleich mehrere Glanzlichter der Epoche. Den Abschluss bildet die „Tschechische Suite“, in deren fünf Sätzen die Verschmelzung von tschechischer Volksmusik mit westeuropäischer Musiktradition von Dvořák (1841 bis 1904) genial umgesetzt – und vom Kammerorchester nicht weniger meisterlich auf die Bühne gebracht wird.

Junge Violinistin organisiert ihr eigenes Musikfestival

Vor allem die Solistin des Abends, die Violinistin Ludmila Pavlová, wird die Zuhörer mit ihrem historischen Instrument überaus gekonnt in die Welt der romantischen Musik entführen. Pavlová ist nicht nur international mit Preisen ausgezeichnet (darunter eine goldene Medaille mit hoher Auszeichnung beim 4. Internationalen Musikwettbewerb Manhattan), sondern derzeit Doktorandin an der Akademie der Darstellenden Künste in Prag und obendrein Organisatorin ihres eigenen jährlichen Musikfestivals.

Das Repertoire der jungen Violinistin, die schon mit vier Jahren das Geigenspiel begann, spannt einen großen Bogen von barocken bis zu zeitgenössischen Werken, wobei sie die bedeutenden Violinkonzerte wie auch das gesamte Werk für Violine von Dvořák, des weltweit am meisten aufgeführten tschechischen Komponisten, gespielt hat.

Die Gesamtleitung der musikalischen Reise in die Romantik übernimmt der aus der slowakischen Hauptstadt Bratislava stammende Dirigent Rastislav Štúr, der bereits bei Auftritten mit Montserrat Caballe oder Peter Dvorský glänzte und mit Orchestern von Ägypten bis Brasilien zusammenarbeitet. Sowohl von den aufgeführten Werken als auch von den ausführenden Musikern, versprechen die Gastgeber der städtischen Reihe internationaler Sinfoniekonzerte, sei „ein unvergesslicher Konzertabend garantiert“.

Karten gibt’s in vier Preisgruppen von 9,50 Euro bis 20 Euro, online unter theater-oberhausen.de, 0208 8578 184 oder bei der Tourist-Info, 0208 824 570 sowie an der Abendkasse.

