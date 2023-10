Gemälde und Keramik: eine Woche Kunst in der Christuskirche

Im „Atelier zwo 7“: Iris Schnaitmann (v.re.) und Michael Sommer (hier mit Georg Overkamp) bespielen nun auch die Christuskirche an der Nohlstraße in Alt-Oberhausen.

Oberhausen. Kreatives Trio verwandelt die älteste evangelische Kirche in Alt-Oberhausen in einen Erlebnisraum – und lenkt den Blick an die hohe Decke.

Nicht zum ersten Mal verwandelt sich die Christuskirche an der Nohlstraße in Alt-Oberhausen vom Sonntag, 22., bis Sonntag, 29. Oktober, in eine Galerie: Drei Künstler aus der Region stellen in dieser Woche ihre Arbeiten aus – begleitet durch ein vielfältiges Programm. Zu sehen sind Werke von Iris Schnaitmann, Marion Jäger und Michael Sommer, die zu dritt das Kirchenschiff des ältesten evangelischen Gotteshauses in Oberhausen in einen neuen Erlebnisraum verwandeln wollen.

Großformatige, farbstarke Gemälde treten dann in Korrespondenz mit den Kirchenfenstern und überdimensionale Porträts stellen direkten Kontakt zu den Menschen her, die die Christuskirche besuchen. Überall gibt es Skulpturen zu entdecken: Sie zeigen menschliche Körper, Tiere, Musiker oder Sportler. Realistische Gemälde laden zu eine Erinnerungsreise in die 1960er und 70er ein, und ein überdimensionales Mobile schwebt von der hohen Decke.

Ein Kleinod in Alt-Oberhausen: Die Evangelische Christuskirche neben der Adolf-Feld-Schule wird für eine Woche wieder zu einem besonderen Ausstellungsort. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Service

Iris Schnaitmann ist in Oberhausen und Mülheim mit zahlreichen Ausstellungen präsent. Sie zeigt in der Christuskirche abstrakte und farbenfrohe großformatige Bilder sowie Skulpturen aus Ton. Marion Jäger hat Kunst und Kunsttherapie studiert und zeichnet großformatige, überlebensgroße Porträts mit Bleistift oder Kohle. Michael Sommer betätigt sich künstlerisch vielseitig und zeigt Tonskulpturen und Gemälde. Außerdem schuf er den Blickfang des großen Raum-Mobiles für das Kirchenschiff.

Abendkonzert, Workshop und Meditation im Rahmenprogramm

Die Vernissage beginnt am Sonntag, 22. Oktober, um 16 Uhr (bis 18 Uhr) mit einer Einführung durch Werner Sonnenberg, Pfarrer a. D. und Kurator der „Kunstraum Notkirche“ in Essen. Es gibt zu essen und zu trinken, und die Evangelische Singgemeinde begleitet die Eröffnung musikalisch. Der Chor gestaltet dann in der Ausstellung am Dienstag, 24. Oktober, um 20 Uhr ein Konzert „Gute Nacht“ mit stimmungsvollen Abendliedern. Ab 17 Uhr ist die Ausstellung geöffnet. Am Donnerstag, 26. Oktober, von 17 bis 21 Uhr folgt ein Kunstworkshop, bei dem Mobiles unter Anleitung gebastelt werden können. Die Ausstellung ist während dieser Zeit geöffnet.

Am Samstag, 28. Oktober, um 18 Uhr sind alle zu einer Mantra-Meditation mit Marion Jäger eingeladen. Eine Stunde vorher öffnet die Ausstellung. Am Sonntag besteht von 12 bis 14 Uhr erneut die Möglichkeit, sie zu besuchen. Der Eintritt zu allen Terminen ist frei.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen