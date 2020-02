Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gelder bereits 2008 gekappt

15.600 Euro erhalten die Oberhausener Arbeitslosenzentren bislang im Jahr. Das reicht jeweils für die Finanzierung einer halben Stelle. Daneben gibt es ehrenamtliche Helfer, die die Arbeit vor Ort unterstützen. Noch einmal rund 15.000 Euro kommen im Jahr an Spenden zusammen, so zumindest beim Arbeitslosenzentrum Kontakt in Sterkrade.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Arbeitslosenzentren um ihre Existenz bangen. Bereits 2008 hatte die Landesregierung unter Ministerpräsident Jürgen Rüttgers (CDU) die Gelder gekappt. Arbeits- und Sozialminister, damals wie heute: Karl-Josef Laumann (CDU).