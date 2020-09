Geldautomat in Oberhausen-Schmachtendorf gesprengt

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist in Oberhausen-Schmachtendorf ein Geldautomat gesprengt worden. Die SB-Stelle der Deutschen Bank ist derzeit nicht betretbar.

Oberhausen. In der Nacht ist in Oberhausen ein Geldautomat gesprengt worden. Die SB-Stelle ist aufgrund umherliegender Sprengstoffteile nicht betretbar.

In Oberhausen-Schmachtendorf ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Geldautomat gesprengt worden. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, erhielten die Beamten gegen 3.43 Uhr einen Hinweis, dass zwei maskierte Täter den Geldautomaten der Deutschen Bank an der Schmachtendorfer Straße 158 gesprengt hatten.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhren die zwei Täter einen kleinen schwarzen BMW. Wie hoch die Beute ist und ob die Täter überhaupt Geld entwendeten, ist noch nicht bekannt. „Der Tatort ist derzeit nicht betretbar“, sagte der Polizei-Sprecher. Es könne sein, dass in der SB-Stelle noch gefährliche Sprengstoffteile liegen. Dies müsse zunächst von Sprengstoffexperten überprüft werden.