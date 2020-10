Gleich wegen mehrerer Delikte hatte sich am Donnerstag ein Mann (38) vor dem Schöffengericht am Amtsgericht Oberhausen zu verantworten. Kern der Anklage: ein räuberischer Diebstahl in Tateinheit mit Körperverletzung.

Dazu kam es am 12. März 2019 im Keller eines Wohnhauses in Alt-Oberhausen, den der weitgehend geständige Angeklagte aufbrach, um Beute zu machen und um so seine Drogensucht zu finanzieren. In dem Keller nahm er eine Schlagbohrmaschine an sich, steckte sie in einen Rucksack und versuchte zu fliehen. Er wurde aber vom Besitzer auf frischer Tat ertappt; der Mann stellte sich dem Angeklagten in den Weg; es kam offenbar zu einer heftigen Rangelei, in deren Verlauf der rechtmäßige Besitzer der Bohrmaschine eine Fraktur am Mittelhandknochen erlitt.

Das Schöffengericht hatte sich zudem mit weiteren Anklagepunkten aus dem Zeitraum von August 2018 bis September 2019 zu befassen, die dem Angeklagten zur Last gelegt wurden: Mit dem Diebstahl aus einem Pkw zum Beispiel an der Havensteinstraße/Christian-Steger-Straße, bei dem kurioserweise neben einer Funkfernbedienung auch das Serviceheft des Autos gestohlen wurde; weiterhin stand ein zweifaches Schwarzfahren mit den Linien SB 90 und 112 der Stoag auf der Anklageliste; zudem der Diebstahl einer Wodkaflasche aus einem Supermarkt an der Rolandstraße.

Über viele Jahre drogenabhängig

Nach eigenen Angaben war der Angeklagte, der mittlerweile eine Drogensubstitution mit Methadon durchläuft, bereits seit 1998 drogenabhängig, nahm Heroin und Kokain, hatte keinen Job und musste stets irgendwie an Geld kommen, um seine Sucht zu finanzieren. Und so machte er in all den vielen Jahren bereits mehrfach Bekanntschaft mit Polizei und Justiz, wurde unter anderem wegen Diebstahls und Drogenbesitzes verurteilt und verbüßte Haftstrafen.

Eine letzte Chance für den Angeklagten Das Schöffengericht blieb mit seinem Strafmaß knapp unter der Grenze von zwei Jahren, so dass eine Bewährung in diesem Fall möglich war. Richter Voosen wies im Zuge der Urteilsverkündung ausdrücklich darauf hin, dass das Schöffengericht diese Bewährung ausspreche „unter Zurücksetzung von Bedenken“. Es handelt sich insofern um eine letzte Chance für den Mann.

„Wie soll es mit Ihnen eigentlich künftig weitergehen?“, fragte Richter Voosen den Angeklagten mit Blick auf dessen lange kriminelle Biographie. Der 38-Jährige will sich nach eigenem Bekunden nun endlich bessern. „Ich habe jetzt eine feste Beziehung und eine Wohnung“, sagte er am Donnerstag vor Gericht. Die Freundin des Mannes saß als Zuhörerin mit im Saal.

Angeklagter zeigt Reue

Soll es in diesem jüngsten Tatkomplex Bewährung für den Angeklagten geben? Diese Frage stellte sich schließlich dem Schöffengericht, nachdem die Staatsanwältin gegen Bewährung und die Verteidigung dafür plädiert hatten. Das Schöffengericht entschied, dem 38-Jährigen, der Reue zeigte und kooperativ auftrat, doch eine Bewährungschance zu geben und verurteilte ihn zu einem Jahr und neun Monaten Gesamtstrafe, für vier Jahre ausgesetzt auf Bewährung; ergänzt um eine gesonderte dreimonatige Bewährungsstrafe für den Diebstahl der Wodkaflasche.

„Bleiben Sie künftig straffrei“, gab Richter Voosen dem Mann nach der Urteilsverkündung mahnend mit auf den Weg. Im Zuge der Bewährung soll entschieden werden, ob der Angeklagte eine stationäre oder ambulante Drogentherapie absolviert. Zudem ist ein regelmäßiges Drogen-Screening vorgesehen.