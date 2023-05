Gegen Queerfeindlichkeit: Mitmachaktionen in Sterkrade

Am 17. Mai finden unterschiedliche Mitmachaktionen in Oberhausen statt. Dieses Bild stammt vom IDAHOBIT 2018.

Oberhausen. Am 17. Mai 2023 ist der Internationale Tag gegen Queerfeindlichkeit. Auch die Stadt Oberhausen und weitere Träger wollen ein Zeichen setzen.

IDAHOBIT – das ist die Abkürzung für den Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie. Er findet am 17. Mai 2023 statt. Die Stadt Oberhausen und weitere Träger der offenen Jugendarbeit wollen an diesem Tag ein Zeichen setzen gegen Diskriminierung von Menschen, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität ausgegrenzt werden.

Dass der Tag am 17. Mai stattfindet, hat zwei Gründe, erklärt die Stadt. Zum einen soll er an den 15. Mai 1990 erinnern, als Homosexualität aus dem Diagnoseschlüssel ICD-10 der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gestrichen wurde. Seitdem gilt sie offiziell nicht mehr als Krankheit. Gleichzeitig spielt das Datum 17.5. auch auf den Paragrafen 175 des Strafgesetzbuches an. Dieser stellte sexuelle Handlungen zwischen Männern in Deutschland seit 1872 unter Strafe und wurde erst 1994 gänzlich aufgehoben. Das Datum hat somit eine doppelte symbolische Bedeutung.

Mitmachaktionen auf dem Arnold-Rademacher-Platz in Oberhausen-Sterkrade

Am Mittwoch, 17. Mai, finden daher unterschiedliche Mitmachaktionen in Oberhausen statt. Um 13.30 Uhr geht es auf dem Arnold-Rademacher-Platz in Sterkrade los. Es gibt ein Glücksrad, eine Fotobox und die Organisationen stellen ihre Angebote vor. Neben den Aktionen in Sterkrade informieren die beteiligten Institutionen auf ihren Instagram-Kanälen über den Tag gegen Queerfeindlichkeit.

Aufklärung sei wichtig, findet Oberbürgermeister Daniel Schranz. „Denn Verstehen und Verständnis verhindern Diskriminierung und Ausgrenzung. Und genau das – andere eben nicht auszugrenzen – hat ja eben nicht nur etwas mit dem hohen Gut der Toleranz zu tun, sondern auch mit im Grundgesetz festgeschriebenen Grund- und Menschenrechten.“

Emanuel Wiggerich, Leiter des Bereichs Gesundheit der Stadt Oberhausen, sieht außerdem gesundheitliche Vorteile: „Eine positive, unterstützende und anerkennende Haltung gegenüber sexuellen Orientierungen, den Geschlechtern und diversen Lebensweisen beugt gesundheitlichen Risiken vor und unterstützt dadurch die Gesundheitsförderung unserer Gesellschaft“.

