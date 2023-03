Das Jobcenter betreut in Oberhausen die meisten arbeitslosen Menschen – im Februar 2023 waren es knapp 9500 Betroffene, die von der Grundsicherung leben.

Arbeitslosenzahlen Gegen den Trend: Weniger Langzeitarbeitslose in Oberhausen

Oberhausen. Die Zahl der Arbeitslosen steigt – die der Langzeitarbeitslosen hingegen sinkt. Besonders deutlich wird der Rückgang im Jahresvergleich.

Die Zahl der arbeitslosen Menschen in Oberhausen ist im Februar leicht gestiegen. Die Arbeitsagentur meldet in ihrer aktuellen Statistik exakt 11.723 Personen ohne Job. Das sind 61 mehr als im Januar und weit über 1000 mehr als im Februar vor einem Jahr. Die Quote steigt damit auf nun 10,7 Prozent.

„Dieser Anstieg ist für den Monat Februar nicht ungewöhnlich und durchaus saisontypisch“, sagt Jürgen Koch, Chef der Oberhausener Arbeitsagentur. „Somit sehen wir keinesfalls eine Trendwende am Arbeitsmarkt.“ Erfreulich sei, dass die Zahl der freien Stellen weiter steigt: 370 sind im Januar hinzugekommen, das sind knapp 26 Prozent mehr als im Januar.

Die Unterbeschäftigung: „Bereinigte“ Statistik

Weiter zurück geht die Zahl der Langzeitarbeitslosen. Im Februar waren mit 5546 zwar „nur“ neun Menschen weniger betroffen, die ein Jahr oder länger arbeitslos sind. Im Vergleich zum Vorjahr beträgt das Minus aber 76 – obwohl die Zahl der Arbeitslosen insgesamt in diesem Zeitraum gestiegen ist.

Arbeitslose Menschen, die krank sind oder derzeit eine Schulung machen, werden zwar in dieser Statistik nicht erfasst, wohl aber in der sogenannten Unterbeschäftigung. Und die lag im Februar 2022 bei 15.541 Personen, das sind 99 mehr als im Januar und 967 Menschen mehr als im Februar 2022. Die Quote liegt aktuell bei 13,7 Prozent.

Lesen Sie auch

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen