Gegen Armut: Oberhausen erhält 2,4 Millionen Euro Förderung

Oberhausen. Damit Menschen ihre Wohnung nicht verlieren und Heizkosten stemmen können, verteilt das Land Fördergeld. Oberhausen stehen 2,4 Millionen Euro zu.

Oberhausen stehen 2,4 Millionen Euro aus einem neuen Fördertopf der NRW-Landesregierung zu. Der „Stärkungspakt NRW“ steht unter dem Motte „Gemeinsam gegen Armut“ und soll helfen, die Folgen der derzeitigen Krisenlage abzufedern. Das Geld soll die soziale Infrastruktur stärken, also Einrichtungen unterstützen, die sich um die ärmeren Menschen in der Stadt kümmern. Das Land möchte verhindern, dass sich Menschen verschulden, ihre Wohnung verlieren oder ihnen die Heizung wegen nicht bezahlter Rechnungen abgedreht wird.

„Das hilft uns als Stadt – aber vor allem den Menschen bei uns in Oberhausen. Und es ist ein starkes Zeichen der Solidarität“, sagt Simone-Tatjana Stehr, CDU-Fraktionsvorsitzende im Oberhausener Stadtrat. In einer aktuellen Pressemitteilung verkündet die Fraktion den Geldsegen für die Stadt.

Millionenschwere Finanzspritze für Oberhausen

Oberhausen kann die millionenschwere Finanzspritze im Laufe des Jahres, also bis Dezember 2023, abrufen. Wie viel Geld eine Stadt erhält, richtet sich nach der Zahl der Personen, die Sozialhilfe in Anspruch nehmen müssen. Oberhausen kann den Betrag selbst verwenden, um den Menschen zu helfen, aber auch an Dritte weitergeben. So erklärt es das NRW-Ministerium für Arbeit und Soziales in einer schriftlichen Veröffentlichung. Insgesamt stehen 150 Millionen Euro für die NRW-Kommunen bereit.

Oberhausens CDU-Fraktionschefin Simone-Tatjana Stehr, hier bei der Wahlparty zur Landtagswahl 2022. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

„Mit diesem Programm setzen CDU und Grüne im Land ein deutliches Zeichen“sagt Stehr weiter. „Die Fortschrittskoalition wird ihrer sozialpolitischen Verantwortung in dieser herausfordernden Zeit, die unter anderem durch den Ukrainekrieg und steigende Energiepreise gekennzeichnet ist, gerecht.“

