Gefährliche Unfallflucht: Polizei Oberhausen sucht Zeugen

Oberhausen. Ein 30-Jähriger wurde in Oberhausen um ein Haar von einem Lkw erfasst. Sein Auto wurde stark beschädigt, der Lkw fuhr aber einfach davon.

Großes Glück hatte ein Autofahrer in Oberhausen, wie die Polizei mitteilt: Der 30-Jährige wollte am Donnerstag etwas aus seinem an der Mülheimer Straße abgestellten Wagen holen. Er öffnete die hintere linke Tür und lehnte diese an sich an. Ein vorbeifahrender Lkw erfasste die Tür, drückte diese in das Auto hinein und beschädigte dabei aus die vordere Tür. Der Mann blieb unverletzt, der Lkw-Fahrer kümmerte sich jedoch nicht um den angerichteten Schaden und fuhr weiter.

„Das hätte noch viel schlimmer ausgehen können“, mahnt die Polizei – und sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag, 6. Juli, gegen 14 Uhr, den Sachschaden schätzen die Experten auf rund 10.000 Euro.

Zeugen melden sich bitte unter 0208-8260 oder per E-Mail an Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de.

