Gedenken zur Reichspogromnacht: In Oberhausen online möglich

Oberhausen. Die Gedenkfeier zur Reichspogromnacht muss in Oberhausen Corona-bedingt ausfallen. Die Gedenkhalle sorgt für Ersatz im Internet.

Um die strengen Corona-Hygienevorschriften nicht zu verletzen, verzichtet die Oberhausener Gedenkhalle in diesem Jahr auf eine Präsenz-Gedenkfeier zur Reichspogromnacht vom 9. November 1938. Sie wird stattdessen im Internet abrufbar sein.

Das Video kann sich jeder kostenfrei ansehen, die Gedenkhalle stellt es ab Montag, 9. November, auf der Seite gedenkhalle-oberhausen.de zur Verfügung. Wer auf dieser Seite den Start-Knopf drückt, gelangt automatisch zum Youtube-Video.

+++Sie möchten keine aktuellen Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann bestellen Sie hier den kostenlosen WAZ-Newsletter +++

In der Vergangenheit hat die Stadt Oberhausen jedes Jahr am 9. November der Opfer des nationalsozialistischen Pogroms gedacht, das in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 stattfand und auch die Mitglieder der jüdischen Gemeinde in Oberhausen getroffen hat. „Ziel der Gedenkfeier ist, Antisemitismus, Rassismus und jedwede andere gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit zu ächten“, heißt es aus der Gedenkhalle am Schloss Oberhausen.

Das Video wird auch auf den Social-Media-Kanälen Facebook und Instagram zu sehen sein.