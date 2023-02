Gedenken: Lichtburg Oberhausen zeigt Perel-Film kostenlos

Oberhausen. Der Holocaust-Überlebende Sally Perel („Hitlerjunge Salomon“) ist mit 97 Jahren in Israel gestorben. Oberhausen erinnert an ihn mit einem Film.

Im Gedenken an den kürzlich verstorbenen 97-jährigen Sally Perel („Hitlerjunge Salamon“) zeigt die Veranstaltergemeinschaft des „Sally Perel Filmfestivals“ die Dokumentation „Das Leben des Hitlerjungen Salomon. Sally Perel in Oberhausen“ (29 Minuten) von Volker Köster aus dem Jahr 2014 im Lichtburg Filmpalast. Die Veranstaltung findet schon an diesem Donnerstag, 9. Februar 2023, ab 18 Uhr in der Oberhausener Lichtburg, Elsässer Straße 26, statt.

Die Dokumentation wurde anlässlich des ersten Sally-Perel-Filmfestivals Oberhausens im Jahr 2014 erstellt und feierte dort ihre Premiere. Eine Woche lang hatte Volker Köster Sally Perel in Oberhausen auf einer seiner vielen Lesereisen begleitet und seine Eindrücke filmisch festgehalten.

Raum für gemeinsames Gedenken nach dem Perel-Film

Auf Einladung von Volkshochschule, Gedenkhalle, Büro für Interkultur, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Liberale Jüdische Gemeinde Oberhausen (Perusch) und Lichtburg Oberhausen sind alle Oberhausenerinnen und Oberhausener herzlich willkommen, gemeinsam die Dokumentation zu schauen. Anschließend gibt es mit Moderation Raum für ein gemeinsames Gedenken und für einen Austausch. Die Veranstaltung ist kostenlos, allerdings bittet die VHS um eine Anmeldung (Kurs-Nr. A1754R) – unter www.vhs-oberhausen.de, telefonisch unter 0208-825-2385 oder per Mail an vhs@oberhausen.de.

Der am Donnerstag, 2. Februar 2023, verstorbene Sally Perel hatte seit dem Jahr 2000 regelmäßig die Stadt Oberhausen und die Jugendlichen hier besucht. Über all die Jahre hat er – vor allem mit seinen vielen Besuchen an allen weiterführenden Oberhausener Schulen – über 25.000 Menschen mit seiner einmaligen Lebensgeschichte in Oberhausen erreicht.

