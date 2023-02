Geburtstag: 101 Jahre und ein schwerer Schicksalsschlag

Oberhausen. Die Oberhausenerin Margot Herwagen hat ihren 101. Geburtstag gefeiert. Dabei war ihr nicht immer im Leben zum Feiern zumute.

Ihren 100. Geburtstag konnte die Oberhausenerin Margot Herwagen leider nicht feiern, das Coronavirus ließ dies nicht zu. „Feierst du halt den 101.“, wird sich die Seniorin gedacht haben – und so kam es jetzt auch: In familiärer Runde stieß die Jubilarin mit ihren Gratulanten auf ihren 101. Geburtstag an.

Selbst der offizielle Besuch der Stadt gehört zur Familie: Bürgermeister Manfred Flore überbrachte herzliche Glückwünsche der Stadt – Margot Herwagen ist eine angeheiratete Tante Flores. So berichtet es die Stadt in einer schriftlichen Mitteilung.

Der einzige Sohn ist leider verstorben

Die Oberhausenerin wohnte bis vor einem halben Jahr noch in ihrer eigenen Wohnung an der Mülheimer Straße; sie versorgte sich selbst und hielt sich stets mit Morgengymnastik fit. Mittlerweile lebt sie im ASB-Seniorenheim an der Essener Straße.

Ein schwerer Schicksalsschlag macht Margot Herwagen bis heute zu schaffen: Ihr einziger Sohn Wolfgang ist leider verstorben. Ihren Geburtstag verbrachte sie aber nicht alleine, sondern im Kreise ihrer Lieben, auch Schwiegertochter Ursula Herwagen war dabei.

