In den Oberhausener Kliniken sind 2022 weniger Kinder auf die Welt gekommen als im Vorjahr (Symbol).

Statistik Geburten: In Oberhausen kommen weniger Kinder auf die Welt

Oberhausen. Die Zahl der Geburten in Oberhausen geht zurück. Statistiker veröffentlichen aktuelle Daten – wie etwa den geburtenstärksten Tag des Jahres.

Die Zahl der Geburten ist in Oberhausen zurückgegangen. Das belegen aktuellen Daten des Landesstatistikamtes IT NRW. 1862 Kinder sind demnach im Jahr 2022 in Oberhausen auf die Welt gekommen – die Zahl liegt damit unter den Werten der sechs Vorjahre bis 2015.

Oberhausen liegt damit zwar im Landestrend, denn für ganz NRW verzeichneten die Statistiker ebenfalls einen Rückgang der Geburten. Doch das Minus fällt mit rund drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr in Oberhausen deutlich geringer aus als im landesweiten Durchschnitt von 6,2 Prozent.

Das geburtenreichste Jahr der vergangenen 20 Jahren war 2016: 1995 Neugeborene verzeichnen die Statistiker in diesem Jahr. Die Marke von 2000 Geburten im Jahr hat Oberhausen zuletzt im Jahr 1998 übersprungen, danach war die Zahl kontinuierlich zurückgegangen.

In fast allen NRW-Städten gab es 2022 weniger Babys als im Vorjahr. Einzige Ausnahme: Herne. Dort stieg die Zahl der Geburten 2022 um 4,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die größten Rückgänge gab es in Köln (minus 11,6 Prozent) und den Kreisen Viersen (minus 10,7 Prozent) und Euskirchen (minus 10,6 Prozent).

NRW-weit war der 7. September 2022 der geburtenreichste Tag des Jahres. Insgesamt erblickten an diesem Datum 584 Kinder das Licht der Welt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen