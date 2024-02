Geänderte Öffnungszeiten in Oberhausen während Karneval

Der „Sturm aufs Rathaus“ findet in Oberhausen traditionell an Altweiber statt. Aus diesem Grund gelten zur Karnevalszeit andere Öffnungszeiten.

Oberhausen Während der Karnevalszeit gelten in den Verwaltungsstellen der Stadt Oberhausen zum Teil geänderte Öffnungszeiten. Hier gibt es die Infos.

Auch wenn die Fünfte Jahreszeit in Oberhausen traditionell mit dem „Sturm aufs Rathaus“ an Altweiber eingeläutet wird, gelten bereits ab Dienstag, 6. Februar 2024, geänderte Öffnungszeiten in den Verwaltungsstellen der Stadt. Alles Wichtige im Überblick.

Der Bürgerservice und die Bezirksverwaltungsstellen in Alt-Oberhausen, Osterfeld und Sterkrade haben am Dienstag, 6. Februar, von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Am Donnerstag, 8. Februar, sind die Stellen jeweils nur von 8 bis 12 Uhr geöffnet.

Ebenfalls von 8 bis 12 Uhr hat am Dienstag, 6. Februar, und an Weiberfastnacht, 8. Februar, das Versicherungsamt im Rathaus Oberhausen geöffnet. Die Stelle „Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten“ im Rathaus hat am Dienstag von 8 bis 17 Uhr und am Donnerstag von 8 bis 12 Uhr geöffnet.

Standesamt im technischen Rathaus Sterkrade ist Dienstag und Donnerstag geöffnet

Das Standesamt im technischen Rathaus Sterkrade kann am Dienstag von 8 bis 15.30 Uhr und Donnerstag von 8 bis 12 Uhr besucht werden. Die Führerschein- und Kfz.-Zulassungsstelle Am Förderturm 28 ist am Dienstag von 8 bis 16 Uhr zugänglich, am Donnerstag von 8 bis 12 Uhr.

Die Elternbeiträge im Schulamt an der Steinbringstraße 248 sind am Dienstag von 8.30 bis 12 Uhr geöffnet. Am Donnerstag finden keine Sprechzeiten statt. Dafür gibt es am Freitag, 9. Februar, zwischen 8 und 12.30 Uhr zusätzliche Sprechzeiten.

Bei der Kindertagespflege- und Beratung zur Anmeldung und Vermittlung auf der Essener Straße 55 können am Dienstag nach vorheriger Absprache von 9 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 16 Uhr Termine wahrgenommen werden. Am Donnerstag finden auch hier keine Sprechzeiten statt.

Zugangswege zum Rathaus Oberhausen am Altweiberdonnerstag geändert

Der Haupteingang des Oberhausener Rathauses ist an Altweiberdonnerstag nur bis 12 Uhr geöffnet. Die Seiteneingänge sind bis 13.30 Uhr offen. Nach 13.30 Uhr kann das Rathaus weiterhin verlassen, aber nicht mehr betreten werden. Hinweisschilder für Bürgerinnen und Bürger sind an den Eingängen angebracht.

Der „Sturm aufs Rathaus“ wird an Altweiber auf dem Rathausvorplatz stattfinden. Aus diesem Grund wird der Vorplatz bereits am Mittwoch, 7. Februar, bis einschließlich Freitag, 9. Februar, gesperrt.

An Rosenmontag, 12. Februar, haben alle Verwaltungsstellen wie gewohnt geöffnet.

