Gdanska Oberhausen: Gästeführer lesen für die Tafel

Großer Andrang herrscht regelmäßig bei der Lebensmittelausgabe der Tafel in Oberhausen. (Symbolbild)

Oberhausen. Ohne Nahrung geht es nicht: Die Arbeit der Oberhausener Tafel wird in Zeiten steigender Preise immer wichtiger. Eine Benefiz-Aktion soll helfen.

Zur literarischen Tafelrunde mit musikalischer Begleitung laden die Gästeführer und Gästeführerinnen im Ruhrgebiet e.V. am Sonntag, 23. April 2023, von 17 bis 19 Uhr ins Restaurant Gdanska, am Altmarkt 3, in Oberhausen ein.

Gaumenschmaus und Tafelfreuden in literarischen Texten - mal lustig, mal nachdenklich erzählt - sind das Thema dieser Benefizlesung. Das Tischleindeckdich für die Ohren wird angerichtet und serviert vom Verein der Gästeführer und Gästeführerinnen im Ruhrgebiet (VGR. e.V.). Der Verein feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen.

Um eine Spende wird gebeten

Statt eines Eintrittsgeldes wird um eine Spende für die Oberhausener Tafel gebeten. Michael Weier, erster Vorsitzender des VGR, erläutert: „Auch in unserer Gesellschaft leben Menschen, deren finanzielle Mittel gerade zum Monatsende nicht mehr ausreichen und die auf unsere Unterstützung angewiesen sind.“ Die wichtige Arbeit der Oberhausener Tafel werde außerdem ausschließlich von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geleistet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen