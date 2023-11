Protestanten und Katholiken in Oberhausen stehen nach eigenem Bekunden „fest an der Seite der Jüdinnen und Juden“. Das Foto zeigt Lev Schwarzmann, Vorstandsvorsitzender der Liberalen Jüdischen Gemeinde Ruhrgebiet („Perusch“), und David Geballe, Oberrabbiner der Jüdischen Gemeinde Duisburg-Mülheim-Oberhausen, vor den Teilnehmern der Gedenkveranstaltung an die Opfer der Pogromnacht auf der Friedenstraße in Oberhausen (von links) am 9. November 2023.