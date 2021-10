Gasometer Oberhausen: über 15.000 Besucher in einer Woche

Oberhausen. Für die Herbstferien rechnet die Gasometer-Chefin mit hohem Andrang – und bietet Kindern und Familien dafür besonderen Service.

Seit einer Woche empfängt der Gasometer wieder Gäste und bereits über 15.000 Besucher besahen sich die neue Ausstellung „Das zerbrechliche Paradies“. Für den zu erwartenden Andrang in den Herbstferien erweitert Gasometer-Geschäftsführerin Jeanette Schmitz vom 11. bis 24. Oktober die Öffnungszeiten: „Wir haben in den Ferien jeden Tag von 10 bis 18 Uhr geöffnet“.

Familien und Kinder können dann die Ausstellung zu Klima und Natur sowie die spektakuläre schwebende Erdkugel bewundern. Für den Nachwuchs gibt es einen eigenen Audioguide, der als spannende Tour und verständlich Bilder, Filme und Exponate erläutert. Zusätzlich können Kinder wie Erwachsene an Sonntagen jeweils um 14 Uhr an der offenen Führung teilnehmen.

Testzentrum öffnet auch am Wochenende

Auch für Kinder gilt bei einem Besuch des „zerbrechlichen Paradieses“ die 3-G-Regel. Da in den Ferien in den Schulen nicht getestet wird, hat das Deutsche Rote Kreuz Oberhausen ein besonderes Angebot vorbereitet: An den Wochenenden 16./17. und 23./24. Oktober öffnet das nahe gelegene Testzentrum im Centro Parkhaus 8 jeweils von 12 bis 18 Uhr für die Besucher des Gasometers. Natürlich stehen auch die regulären Termine in der Woche – montags, dienstags, mittwochs, freitags von 8.30 bis 16 Uhr und donnerstags bis 18 Uhr – weiter zur Verfügung.

Anmeldungen für Schnelltests müssen online unter testzentrum-oberhausen.de vorgenommen werden.

