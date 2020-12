Gasometer-Tipp: Per Gutschein ins „zerbrechliche Paradies“

Oberhausen. Noch gibt’s kein konkretes Eröffnungsdatum für die erste Gasometer-Ausstellung nach der Sanierung. Doch die Geschenkgutscheine bleiben gültig.

Die nächste spektakuläre Ausstellung im Gasometer startet im Frühjahr 2021. Entsprechende Geschenkgutscheine für „ Das zerbrechliche Paradies “ sind ab sofort erhältlich. Ein wenig Geduld benötigen die Beschenkten noch, bis im Frühjahr die neue Gasometer-Ausstellung ihre Tore öffnet. Auch wenn das konkrete Startdatum der Ausstellung noch nicht feststeht – die Gutscheine behalten über die gesamte Dauer der Ausstellung ihre Gültigkeit.

Die Geschenkgutscheine lassen sich unkompliziert per E-Mail an info@ gasometer.de bestellen. Ein Gutschein für ein Erwachsenenticket kostet 11 Euro, ermäßigt 8 Euro, für ein Familienticket 27 Euro. Pro Bestellung kommt eine Versandkostenpauschale von 3 Euro dazu. Die Bezahlung erfolgt per Rechnung. Die zugesendeten Gutscheine können ab Frühjahr an der Tageskasse oder über das neue Online-Ticket-System gegen ein gültiges Ticket eingetauscht werden.

Erdkugel schwebt wieder im Luftraum der Tonne

Die erste Ausstellung nach der umfangreichen Sanierung des Gasometers zeigt vom Frühjahr 2021 an die Schönheit der Natur und den Einfluss der Menschen auf ihre Umwelt. „Das zerbrechliche Paradies“ nimmt die Besucher mit auf eine bildgewaltige Reise durch Wasser-, Wald- und Wüstenwelten. Preisgekrönte Fotografien und Videos zeigen Tiere und Pflanzen in ihren sich verändernden Lebensräumen, aber auch den Eingriff des Menschen in das fragile Ökosystem Erde.

Dank neuester 3D-Technik können die Ausstellungsbesucher das größte Regenwaldschutzgebiet der Welt virtuell erkunden. Höhepunkt der Ausstellung ist im 100 Meter hohen Luftraum des Gasometers ein monumentales Modell der Erdkugel , auf das hochaufgelöste, aktuelle Satellitenbilder projiziert werden.