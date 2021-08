Gasometer Oberhausen öffnet nach zwei Jahren Zwangspause

Oberhausen. Endlich! Nach zwei Jahren öffnet der Gasometer Oberhausen mit einer neuen Ausstellung. Zu sehen ist auch ein 180 Millionen Jahre altes Fossil.

Darauf haben Gasometer-Fans lange gewartet! Nach knapp zwei Jahren Zwangspause öffnet die Oberhausener Kulttonne wieder für Besucherinnen und Besucher. Am 1. Oktober 2021 soll die erste Ausstellung nach der umfangreichen Sanierung der Außenhülle eröffnen. Höhepunkt der Ausstellung „Das zerbrechliche Paradies“ : eine monumentale Skulptur der Erde, auf die neue, mit 58 Millionen Pixeln hochaufgelöste Satellitenbilder projiziert werden. Die 20 Meter große Erdkugel wird in 100 Metern Höhe über den Köpfen der Besucherinnen und Besucher schweben.

Die Ausstellung lotet „mit ungewohnten Sichtweisen auf unseren Planeten den Widerspruch zwischen naturbelassener Schönheit und menschlichem Eingreifen aus“, heißt es in der Ankündigung, „emotional und gleichzeitig wissenschaftlich fundiert.“ Ab Oktober sollen die Gasometer-Gäste auf eine bildgewaltige Reise gehen – durch Eis- und Wüstenwelten, hinauf auf Berge und hinab in Ozeane, von den niedlichen Himalaya-Murmeltieren bis zum anpassungsfähigen Rotfuchs.

Gasometer Oberhausen: Klimageschichte auf drei Etagen

180 Millionen Jahre als ist das Skelett eines Krokodils, zu sehen in der neuen Ausstellung des Gasometers Oberhausen „Das zerbrechliche Paradies“. Foto: Gasometer Oberhausen

„Auf drei Etagen lässt die spannende Erkundungstour tief in die bewegte Klimageschichte unserer Erde eintauchen, unterstützt durch preisgekrönte Fotografien, atemraubende Filme und ausgewählte Exponate“, werben die Ausstellungsmacher. Auch wertvolle Fossilien aus der Sammlung des Ruhr-Museums werden gezeigt, wie das Skelett eines rund 180 Millionen Jahre alten Krokodils.

Leider sehr aktuell sind auch schmerzhafte Bilder zu Flutkatastrophen zu sehen, zum Elfenbeinhandel und zu dem Eisbären, der sich als ehemaliger König der Arktis halb verhungert über den braunen Boden der kanadischen Polarregion schleppt. Auf zwanzig beleuchteten Globen präsentiert das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt Satellitendaten zur geologischen Veränderung der Erde. Virtuell geht es auf eine Reise in das Regenwaldgebiet Tumucumaque im Nordosten Brasiliens.

Gasometer Oberhausen: Ausstellung startet am 1. Oktober 2021

Die Vorbereitungen für die neuen Ausstellung im Gasometer Oberhausen laufen, „Das zerbrechliche Paradies“ öffnet am 1. Oktober 2021. Foto: Gasometer Oberhausen

Die Ausstellung „Das zerbrechliche Paradies“ ist ab dem 1. Oktober dienstags bis sonntags jeweils von 10 bis 18 Uhr - an Feiertagen und in den NRW-Ferien auch montags - geöffnet. In Kürze können Tickets über den neuen Online-Shop bestellt werden. Mit dem Start der Ausstellung besteht auch die Möglichkeit, Tickets direkt vor Ort an der Tageskasse zu erwerben.

Erwachsene zahlen 11 Euro Eintritt, ermäßigt 8. Familientickets (zwei Erwachsene und maximal fünf Kinder bis 17 Jahren) kosten 27 Euro. Wer schon jetzt einen Gutschein kaufen möchte, kann diesen per E-Mail an info@gasometer.de bestellen. Weitere Infos: gasometer.de

